Pèrdues importants en el primer cap de setmana de tancament total de l'oci nocturn

Primer cap de setmana sense oci nocturn i les intervencions policials per "botellón" no cessen. El sector de l'oci nocturn reglat denúncia la mort d'un motor econòmic vital a Espanya. Entorn familiar i alternatives no regulades són el focus principal de rebrots i no l'oci nocturn reglat segons afirmen els responsables dels locals.

Els joves busquen alternatives. De les festes a casa al "botellón· pur i dur a les platges. Tots els locals d'oci estan tancats, els carrers buits i els agents de policia vetllen pel compliment de la directiva de sanitat i les comunitats, una estampa que es repeteix en nombroses ciutats d'Espanya.

Demanen reunir-se amb Sánchez

L'associació estatal d'oci nocturn i espectacles Spain Nightlife denuncia "la greu situació d'inseguretat jurídica" que viu el sector després que un jutge anul·lés l'ordre de la Comunitat de Madrid de cessament de l'activitat, i demana reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

Després d'aquest acte, l'associació vol saber si els locals poden obrir o no mentre es resol el recurs que ha plantejat la Comunitat, però consideren que després de la resolució judicial les mesures aprovades pel Govern autonòmic no estan en vigor.

En un comunicat, Spain Nightlife fa un recorregut per les mesures en les diferents comunitats i la disparitat de criteris i interpretacions jurídiques i, davant això, el sector de l'oci nocturn exigeix a l'administració "claredat i interlocució" després d'aquest "caos jurídic", que atribueix a haver aprovat normes sense comptar amb la participació del sector afectat.

Un sector que, segons diu, se sent "criminalitzat" quan "la major part de locals compleix les normes de protecció de la salut rigorosament".

I assegura que els locals de restauració i d'oci nocturn són espais "molt segurs, moltíssim més que els 'botellons', les 'rave' i les festes privades que estan proliferant mancant oferta legal".

Recorda l'associació que el sector és un dels més perjudicats per la pandèmia i urgeix al Govern a prendre mesures com, segons subratlla, s'ha fet en països com França, Alemanya o Itàlia, amb ajudes mensuals per a fer front a despeses fixes de lloguer, llum o aigua.

Spain Nigthlife recorda que l'oci nocturn és "clau" per al turisme i la cultura, agrupa 25.000 empreses que representen el 1,8% per cent del PIB i dóna treball a 300.000 persones.

L'associació està a l'espera de poder reunir-se amb Pedro Sánchez davant la "greu" situació del sector per a demanar-li de manera urgent un pla d'ajudes "concorde a les necessitats d'un sector estratègic per al turisme del país i concorde al nombre de famílies que viuen d'aquest, prop de 300.000".