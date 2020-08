Tombada la restricció de fumar a Madrid

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Madrid va rebutjar ahir ratificar la nova ordre de la Conselleria de Sanitat que inclou diverses mesures preventives davant el covid-19, com la prohibició de fumar quan no es pugui mantenir distància de seguretat, que establia també el tancament dels locals d'oci nocturn i prohibia el consum d'aliments en transport públic.

Així ho estableix en un auto, on recalcava que la citada ordre de la Conselleria de Sanitat no compta amb el marc normatiu adequat de rang estatal. L'auto detallava que la instrucció del Ministeri de Sanitat que recull aquest marc comú perquè les comunitats limitin aspectes com el consum de tabac o l'activitat d'oci nocturn, i a la qual es refereix l'ordre regional, no apareix com a referència en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).



La resposta del Govern espanyol

En aquest sentit, el Govern espanyol defensava que l'ordre que pauta la prohibició de fumar al carrer sense distància de seguretat i el tancament de l'oci nocturn no s'havia de publicar al BOE, ja que és un acte administratiu dirigit a les diferents autonomies. Segons l'executiu, són aquestes les que han de publicar de forma oficial aquestes instruccions preventives davant la covid-19, en ser les competents per aplicar-les als seus territoris. També va insistir que són mesures «proporcionades» per evitar la propagació de la malaltia i d'acord amb la Llei de Salut Pública.