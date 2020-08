Denuncien una apagada informativa a Bielorússia

L'Associació de Periodistes de Bielorússia va denunciar ahir un esforç concertat per part de les autoritats del país per impedir la difusió d'informacions sobre les protestes contra el president bielorús, Alexander Lukashenko.

Segons l'associació, els usuaris d'Internet són incapaços d'accedir a les pàgines de mitjans com The Village, el Correu de Vitebsk o Les Notícies del Poble de Vitebsk. Tampoc hi ha accés a Ràdio Liberty, l'emissora internacional finançada pels EUA, la polonesa Belsat, la web de l'ONG Viasna o fins a la pròpia web de l'organització, en un moment donat, encara que ara està operativa.

L'associació denuncia que l'accés a aquestes pàgines web va ser restringit amb un missatge: «Basat en una decisió del Ministeri d'Informació de la República de Bielorússia». «L'Associació de Periodistes de Bielorússia vincula el bloqueig dels recursos d'Internet i la interrupció de les publicacions impreses amb l'intent del Govern de bloquejar la informació sobre les protestes postelectorals al país i la greu violència contra els seus participants», fa saber en un comunicat.