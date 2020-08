Desenes de milers de persones protesten a Minsk contra Lukashenko

Desenes de milers de manifestants s'han congregat aquest diumenge als carrers de la capital de Bielorússia, Minsk, per a una nova protesta multitudinària contra el president del país, Alexander Lukashenko, al qual acusen de frau electoral i repressió contra els dissidents, en un moment de màxima tensió en l'exrepública soviètica.

Els manifestants s'han concentrat a la plaça de la Independència al crit de "Uchodi!" ("Fora d'aquí!"), mentre les forces de seguretat, que han avisat que la manifestació no ha estat aprovada, han bloquejat de moment tots els accessos per metre.

El Ministeri de l'Interior ha recordat als manifestants que "l'esdeveniment és il·legal" i que els participants seran "responsabilitzats" del que pugui passar, mentre el cap de la Policia bielorussa, Ivan Kubrakov, ha avisat als participants que es dispersin de la plaça.

L'avís del Ministeri de Defensa ha estat encara més urgent. "Com hi hagi disturbis no us enfrontareu contra la Policia", ha avisat als manifestants, "sinó contra l'Exèrcit".

El ministre de Defensa de Bielorússia, Viktor Jrenin, ha advertit aquest diumenge que hi haurà intervenció militar si es produeixen atacs contra monuments o instal·lacions militars en el marc de les mobilitzacions de l'oposició.

En particular ha advertit que no tolerarà la "profanació" d'aquests "llocs sagrats", als quals la gent acudeix per a "dipositar flors i retre homenatge als defensors de la Pàtria". Aquests monuments són homenatges a la lluita durant la Segona Guerra Mundial, però s'identifiquen també amb el passat soviètic de Bielorússia.

"En l'última guerra Bielorússia va perdre un terç de la seva població. Va ser pràcticament esborrada de la faç de la Terra. Milers de monuments han estat aixecats en la nostra terra com a record del patiment. Són sagrats per a nosaltres", ha subratllat en declaracions recollides per l'agència de notícies oficial bielorussa, BELTA.

"No podem contemplar amb calma com se celebren actes en aquests llocs amb les banderes amb les quals els feixistes van organitzar les matances de bielorusos, russos, jueus i d'altres nacionalitats", ha argumentat en referència a l'ús de la bandera blanca i vermella empleada pels bielorusos aliats de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial. La bandera també va ser oficial a Bielorússia entre 1991 i 1995.

El Ministeri de Defensa ha informat que a partir d'aquest 23 d'agost aquests monuments estan sota custòdia d'aquesta institució. "Advertim categòricament que els que violin l'ordre i la pau en aquests llocs hauran de veure-les-hi amb l'exèrcit en lloc de la policia", adverteix el Ministeri.

"Davant la dinàmica dels esdeveniments no es pot descartar que en el futur les forces destructives intentin prendre el poder provocant disturbis generalitzats i l'ús d'armes", ha indicat Jrenin, segons recull el portal de notícies Tut.by.

En particular ha esmentat les possibles aspiracions annexionistes de Polònia, encara que sense esmentar directament al país veí. "La situació més difícil pot donar-se a les regions occidentals del país, on des de fa temps intenten convèncer a la nostra població de la seva afinitat ètnica i cultural amb un dels nostres veïns més pròxims", ha argumentat. Així, fins i tot s'ha referit al "perill d'infiltració per la frontera occidental" per part dels "serveis secrets dels països occidentals".