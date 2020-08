Madrid alerta que creix la xifra de positius i de gent que se salta la quarantena

El viceonseller de Salut Pública i Pla Covid-19 de Madrid, Antonio Zapatero, va alertar ahir que el nombre de positius en covid i els seus contactes que se salten al quarantena augmenta «cada setmana». «Ens consta i ens arriba a partir que en el seguiment de casos positius i contactes o bé no s'ha realitzat l'aïllament o no s'ha realitzat la quarantena com correspon», va assenyalar durant la seva visita a Móstoles, on s'estaven fent ahir proves PCR aleatòries a població d'entre 15 i 49 anys.

Així, va assenyalar que per fer front a aquesta circumstància s'està treballant a «fer actuacions»perquè un jutge determini el «seguiment per autoritat policial» de les persones que no compleixen el seu aïllament.

D'altra banda, Zapatero va explicar que aquest divendres, quan va recomanar «quedar-se a casa» en zones amb alta incidència, pretenia fer arribar la necessitat de «protegir-se i garantir la seguretat» dels madrilenys. «Cal transmetre a la ciutadania que en aquest moment cal protegir-se, hi ha una transmissió alta a Madrid, sabem en quins barris i que hi ha població vulnerable aquí», va indicar.



Més de 800.000 morts al món

La pandèmia de coronavirus que va començar a la Xina deixa ja més de 22,99 milions de casos a escala mundial i ha superat els 800.000 morts, segons el balanç de la Universitat Johns Hopkins dels 188 països i territoris afectats. Espanya, amb 386.054 casos i 28.838 morts,es el vuitè país a escala mundial.

En total, 22.998.346 persones han contret el virus al món, que deixa ja 800.283 víctimes mortals. A més, més de 14,76 milions de persones han aconseguit superar la malaltia, amb el Brasil com el país amb més pacients recuperats -2,87 milions-, seguit per l'Índia, que ha superat els 2,22 milions. Els Estats Units es manté com el país més afectat, amb 5,62 milions de casos, mentre que els més de 175.467 morts que s'ha cobrat fins avui la covid-19 el situen igualment al capdavant en aquest apartat. El Brasil, amb més 3,5 milions de casos i 113.358 víctimes mortals, ocupa el segon lloc tant en contagiats com en morts. En el tercer lloc es troba l'Índia, amb més de 2,9 milions de casos registrats i 55.794 morts després de registrar un nou rècord diari de contagis, amb gairebé 70.000.

En el llistat segueix Rússia, amb més de 949.000 contagis i 16.268 víctimes mortals.

Sud-àfrica es consolida com el país africà més afectat -i el cinquè de la llista-, amb 603.338 casos i 12.843 morts.