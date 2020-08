Navalni arriba a Berlín en estat crític i els metges comencen el diagnòstic

Els metges alemanys que atenen l'opositor rus Alexei Navalni a Berlín han començat ja a fer les proves per diagnosticar la seva condició després de caure en coma aquest dijous per un enverinament, segons el seu portaveu; a causa d'una fallada metabòlica, d'acord amb els metges russos que el van atendre en un primer moment. «Les proves trigaran el seu temps. Després de completar els test i després de consultar amb la família, els metges comentaran sobre la malaltia de Navalni i avaluaran el tractament a seguir», segons va informar l'hospital Charité de Berlín, en un comunicat.

Un portaveu del Govern alemany va transmetre la seva esperança que el tractament a l'hospital «millori el seu estat de salut i li permeti recuperar-se per complet». L'avió medicalitzat que traslladava Navalni des de Rússia va aterrar ahir a Berlín a les a les 8.47 del matí, segons les dades de la web Flight Radar.

«La condició de Navalni continua estable, tant durant el vol com durant l'aterratge», va explicar al diari Bild el fundador de l'ONG alemanya Cinema per la Pau, Yaka Bizil, responsable de l'enviament de l'avió per a l'opositor rus. «El que una vegada més confirma», va postil·lar la portaveu de Navalni, Kira Yarmish, , que «res impedia transportar Navalni, i era necessari fer-ho el més ràpid possible».

Navalni, que porta en coma des del dijous, va partir ahir a primera hora rumb a un hospital d'Alemanya, després que els metges del centre sanitari d'Omsk n'autoritzessin el trasllat. L'avió va arribar el divendres des de Nuremberg fins a Omsk per traslladar Navalni a aquest hospital , un centre especialitzat en desintoxicació.