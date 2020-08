Restringit l'accés als EUA a 14 iranians per «violacions de drets humans»

El Departament d'Estat dels Estats Units va anunciar noves restriccions de visats d'entrada al país per a catorze persones iranianes per «greus violacions de drets humans en nom del règim iranià, el principal patrocinador de l'Estat del terrorisme al món». Així ho va anunciar en un comunicat el secretari d'Estat, Mike Pompeo, en què va precisar que els familiars directes dels implicats tampoc podran entrar al país. Va assegurar que aquesta acció envia «un missatge de suport» a les víctimes de l'Iran i li va demanar a la nació «rendició de comptes per propagar el terror i la violència».

«Estats Units seguirà pressionant l'Iran perquè tracti els seus propis ciutadans amb dignitat i respecte», va expressar. El representant nord-americà va indicar que les restriccions de visat tindran validesa en tretze càrrecs públics implicats en el «brutal i planificat assassinat» ocorregut a Suïssa el 1990 com a part de l'«actual campanya mundial de terrorisme de l'Iran». Pompeo va assegurar que aquests implicats van actuar sota les ordres de les autoritats iranianes per «silenciar l'oposició».

Així mateix, EUA ha restringit també l'entrada a Hojatolá Jodaei Souri, director de la presó d'Evin, a Teheran, una institució sinònim de «tortura i altres tractes o càstigs cruels, inhumans i degradants». «La presó d'Evin s'ha utilitzat per oprimir manifestants pacífics i periodistes iranians, així com a estrangers que són empresonats per pressionar les concessions dels seus governs», segons Pompeo.