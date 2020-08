Trump apunta a un retard de la vacuna per perjudicar-lo

El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar ahir «l'Estat profund» d'endarrerir el procés de validació de les vacunes per perjudicar-lo i evitar que hi hagi una vacuna disponible abans de les eleccions presidencials del 3 de novembre, en què ell busca la reelecció.

Trump apunta en concret a l'Administració d'Alimentació i Medicaments dels Estats Units (FDA) de dificultar la selecció de persones per a les proves de les vacunes. «L'Estat profund o l'FDA està fent que sigui molt difícil que les farmacèutiques aconsegueixin gent per a les proves de les vacunes i les teràpies. Evidentment esperen retardar la resposta fins a després del 3 de novembre. Cal concentrar-se en la velocitat i a salvar vides!», va apuntar Trump en el seu compte oficial i personal a Twitter.

En una sèrie de missatges anteriors publicats a Twitter, Trump havia fet noves crides a la població a donar l'esquena al seu rival demòcrata i favorit en les enquestes, Joe Biden, i va criticar l'alta delinqüència a les ciutats governades pels demòcrates.

A més, Trump també va aprofitar per criticar Biden per la seva «falta de respecte» a l'estat de Wisconsin per no visitar Milwaukee, la ciutat en què estava previst celebrar la convenció del Partit Demòcrata per designar formalment Biden com a candidat.

La convenció es va celebrar finalment de manera virtual. «L'estat i la ciutat han treballat molt dur perquè les coses anessin bé. Wisconsin, vota Trump!», va reblar el president.

Donald Trump també es va referir al fet que «els demòcrates han retirat la paraula 'Déu' del jurament de lleialtat en la convenció». «Al principi vaig creure que era un error, però no. Ho van fer a propòsit. Recordeu-ho, cristians evangèlics i TOTS. D'aquí és d'on venen. Voteu el 3 de novembre!», va tuitejar el president americà.