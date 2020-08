Espanya registra gairebé 20.000 nous casos de coronavirus des de divendres

El Ministeri de Sanitat ha registrat 19.382 nous positius per la covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de divendres. Són uns 3.100 més que els registrats el cap de setmana anterior. Segons l'informe d'aquest dilluns, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 405.436 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 386.054 del total de divendres. D'aquests, 2.060 s'han diagnosticat el dia previ.

L'autonomia que més casos acumula el dia previ és el País Basc amb 413 seguida de Madrid amb 409. Catalunya en registra 84. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.872 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 34 més que divendres.

Segons el darrer informe, hi ha hagut 96 defuncions en els últims set dies de les quals 32 a Madrid i 19 a l'Aragó. A Catalunya en van ser sis. En l'última setmana hi ha hagut 1.294 hospitalitzacions i 74 ingressos en UCI.

