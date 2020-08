L'avanç del coronavirus obliga Macron a revisar la seva agenda política

El president francès, Emmanuel Macron, posa fi avui a les seves vacances estivals, marcades per una intensa activitat internacional, que haurà de relegar a un segon pla per afrontar l'avanç de la pandèmia de coronavirus al seu país. Al llarg de l'agost, Macron s'ha vist obligat a deixar de banda el seu descans a la residència estiuenca de Brégaçon, al sud de França, per afrontar diverses crisis internacionals que han sorgit de forma sobtada.

L'explosió de Beirut, l'assassinat de sis voluntaris francesos a Níger, les tensions entre Grècia i Turquia, el cop d'Estat a Mali o la crisi a Bielorússia han obligat el president gal a prendre de primera mà el timó del país. Però la seva activitat internacional quedarà ara relegada a un segon pla perquè, quatre mesos després del desconfinament de la població, França assisteix a una recrudescència dels positius per covid-19 que ha fet saltar les alarmes.

El mateix Macron és conscient de la situació. Per això, a última hora va posposar la presentació del pla de salvament econòmic previst per a demà. Segons l'Elisi, el president vol que tots els esforços se centrin ara en la contenció de la pandèmia. En lloc de parlar del rescat de l'economia, al qual el Govern destinarà 100.000 milions d'euros, el president francès ha convocat un Consell de Seguretat Sanitària del qual pot sortir un enduriment de les mesures per evitar nous rebrots de la covid-19.

En les darreres jornades s'ha superat la barrera dels 3.000 positius diaris, i encara que la mortalitat està lluny de les xifres de març i abril, el Govern no es refia. Sobretot, perquè les properes setmanes seran decisives. Els francesos posen fi a les seves vacances, la qual cosa coincidirà amb la tornada a l'escola, dos focus de preocupació màxima a l'executiu.

Les mascaretes i la distància de seguretat seran obligatòries als llocs de treball i als col·legis al mateix temps que el Govern francès aposta per la generalització dels tests per poder circumscriure els possibles brots i evitar així un confinament massiu de la població.



El confinament massiu, descartat

Tant Macron com el seu ministre de Sanitat, Olivier Véran, l'han descartat, confiats a poder contenir els rebrots de forma localitzada. «Tenim estratègies molt localitzades que poden conduir fins a un reconfinament localitzat», va assegurar el president en una recent entrevista amb el setmanari Paris Match, on va descartar «tornar a paralitzar el país perquè els danys col·laterals d'un confinament són considerables».

Del Consell de Defensa de demà poden sortir noves mesures per acabar amb l'avanç de la malaltia, que ha obligat Macron a modificar totalment l'agenda. El president francès va arribar a la seva residència d'estiu el passat 29 de juliol i, des de llavors, ha estat permanentment a la primera línia política.

«Això és com l'Elisi però amb sol», va assegurar als seus col·laboradors, que han constituït al vetust castell de Bregançon una autèntica plataforma de treball presidencial. Mentre el primer ministre, Jean Castex, recorria el país, Macron es dedicava essencialment a afrontar les crisis internacionals.



Visita a Beirut

El seu descans es va interrompre el 4 d'agost quan una explosió va arrasar bona part de Beirut, una ciutat amb la qual França té importants vincles per tractar-se el Líban d'una excolònia francesa, la qual cosa va motivar que el mateix Macron es traslladés dos dies més tard als seus carrers.

Tres dies després, contra rellotge, va reunir una cimera de donants per al Líban, cosa que el va obligar a multiplicar els contactes amb líders internacionals. El president també va elevar el to contra Turquia i, fins i tot, va enviar vaixells de guerra francesos a patrullar al costat dels grecs, on Ankara i Atenes es disputen unes aigües internacionals.

El 18 d'agost va sorprendre el món el cop d'Estat a Mali, un país que França considera prioritari en la seva lluita contra el terrorisme gihadista i on els interessos econòmics gals són immensos. Macron es va veure obligat de nou a donar la cara per condemnar la ruptura de l'ordre internacional.