Detinguts a Minsk dos membres del Consell opositor de Bielorússia

Dos membres del Consell de Coordinació constituït per l'oposició de Bielorússia han estat detinguts i s'ha iniciat un «procés administratiu» contra ells.

El director del Consell, Anton Radniankov, va identificar els arrestats com a Olga Kovalkova i Sergei Dilevski, mentre que una portaveu policial citada per l'agència russa Sputnik va assegurar que van ser detinguts «com a part d'una investigació administrativa», sense entrar en més detalls. La Fiscalia ha obert una investigació penal contra el Consell per la suposada comissió de delictes, mentre que Lukaixenko els ha acusat d'intentar «prendre el poder», denunciant suposats interessos ocults en les protestes.



Tensió a la frontera

El Ministeri de Defensa bielorús va denunciar ahir una presumpta violació de l'espai aeri des de Lituània el passat diumenge, un dels països més crítics amb la deriva de la crisi de Bielorússia.