Espanya registra 2.415 positius en les últimes 24 hores i Sanitat afegeix 7.117 al global

El Ministeri de Sanitat ha registrat 7.117 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dilluns. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 412.553 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 2.415 s'han diagnosticat el dia anterior. La CCAA amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 768, prop d'un terç del total. La segueixen Andalusia (257), el País Basc (225), Canàries (216), l'Aragó (159) i Catalunya (153). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.924 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 52 més que aquest dilluns.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 116 defuncions en els últims set dies de les quals gairebé la meitat, 54, a Madrid. A Catalunya se'n van produir tres. En l'última setmana hi ha hagut 1.403 hospitalitzacions i 87 ingressos en UCI.

Hi ha hagut 81.423 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 42.458 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 20.803 casos en els últims 14 dies i 5.066 en la darrera setmana.

Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és l'autonomia amb més positius confirmats acumulats amb 110.300 i segueix augmentant la diferència amb Catalunya, en segon lloc, i 102.817 casos per proves diagnòstiques. 12.593 en els últims 14 dies i 6.271 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 4.315 en els últims 14 dies i 1.138 en la darrera setmana.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 132.129 hospitalitzacions, 1.403 en els últims set dies. D'aquestes, 413 s'han produït a Madrid, 190 a Andalusia i 119 al País Valencià. A Catalunya, 64. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 12.138 entrades, 87 en els últims set dies. D'aquestes, 16 a Canàries i 13 a Madrid. A Catalunya n'han estat set.

