Espanya registra gairebé 20.000 casos des de divendres

El Ministeri de Sanitat ha notificat més de 19.000 nous contagis de coronavirus (19.382) des de divendres passat, i, en concret, 2.060 en les últimes 24 hores. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, va precisar ahir que en els últims 7 dies han mort 96 persones, 32 d'elles a Madrid, 19 a Aragó, on s'està reduint el nombre de morts per coronavirus, i 9 a Andalusia.

Així mateix, hi ha 5.484 persones hospitalitzades, de les quals 658 estan ingressades en UCIs, segons les dades facilitades pel doctor Simón en roda de premsa. Simón, que va dir que s'estan incrementant de manera important els casos de menors de 36 anys amb la covid, va quantificar en 405.436 el número d'infectats des del principi de la pandèmia i 28.872 els morts. Fins al moment són 131.673 els casos que han necessitat hospitalització, 1.294 en els últims set dies,i han necessitat ingressar en UCIs 12.908, i en l'última setmana 74.

Fins a aquest dilluns s'han notificat almenys 4.075.184 casos confirmats a Europa. Segons l'OMS, a escala global, fora d'Europa i fins a ahir s'han notificat almenys 23.057.288 casos i 800.906 morts.



Risc de rebrot alt a Catalunya

Catalunya va registrar ahir 1.788 casos més, una xifra molt alta. Així, el total de casos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 122.335 positius, si tenim en compte totes les proves. Actualment hi ha 672 pacients ingressats als hospitals catalans, 15 més que en el balanç anterior, i 134 a l'UCI, dos més.

El risc de rebrot, des de mitjans juliol a la zona vermella, se situa en 180,13, per damunt de la setmana passada, quan era de 159,95 (del 7 al 13 d'agost). El pic del risc de rebrot es va registrar el 23 de juliol, per sobre de 200, mentre que el llindar de risc alt se situa en 100. La taxa de reproducció del virus (Rt) augmenta lleugerament fins a 1,12. Entre el 7 i el 13 d'agost era d'1,04. Per frenar la propagació del virus s'ha de situar per sota de la barrera de l'1, ja que aquest indicador mostra quantes persones contagia de mitjana algú amb covid-19.



S'estenen les restriccions

Amb aquestes dades, el Govern estén a Terrassa, Granollers, les Franqueses i Canovelles les restriccions aplicades ja a Reus. La consellera de Salut Alba Vergés va argumentar que les mesures són «un punt més estrictes» que les aplicades a Barcelona i l'àrea metropolitana. La diferència és la reducció a la meitat de l'aforament dels bars, tant a l'interior com a l'exterior. Així, durant els propers 15 dies, el Govern redueix a un terç l'aforament a qualsevol cerimònia religiosa, i les activitats culturals i esportives es limitarà a la meitat. A més, continuen en marxa els cribratges massius en ciutats com Reus, Granollers o l'Hostpitalet.