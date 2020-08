L'autor de l'atemptat a Nova Zelanda volia atacar una tercera mesquita

L'autor confés de l'atemptat supremacista a dues mesquites a Nova Zelanda el març de 2019, que van suposar la mort de 51 musulmans, va planificar l'atac meticulosament per causar «la major quantitat de morts possible» i tenia pensat atemptar contra una tercera mesquita, segons el relat del fiscal de la Corona, Barnaby Hawes.

L'objectiu de Brenton Tarrant, de 29 anys, era «infondre por als que va descriure com a 'invasors', cosa que inclou els musulmans i immigrants no europeus», va afegir el fiscal, abans de recordar que Tarrant va ser detingut quan es trobava «de camí» cap a una tercera mesquita contra la qual també tenia intenció d'atemptar.

L'acusat s'enfronta a una possible cadena perpètua sense possibilitat de fiança per 51 càrrecs per assassinat, 40 per temptativa d'assassinat i un per terrorisme, per l'atac a les mesquites de Christchurch.