L'OMS alerta que la competència per vacunes allargarà la pandèmia

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va advertir que la competència entre països per adquirir les possibles vacunes de la covid-19, en detriment d'un sistema coordinat a escala mundial, podria augmentar la durada de la pandèmia.

En roda de premsa, el dirigent de l'organisme sanitari internacional de l'ONU va informar que fins a 172 països estan participant en el Servei Mundial de Vacunes COVAX, posat en marxa per l'OMS i que compta amb la cartera de vacunes covid-19 més àmplia i diversa del món, en concret, nou vacunes. Nou més estan actualment en avaluació i s'estan celebrant converses amb altres quatre productors, segons va avançar Tedros.

Aquest mecanisme per a l'adquisició conjunta i l'agrupació de riscos de múltiples vacunes estableix que tots els països que formen part podran accedir a qualsevol vacuna que es demostri que és segura i eficaç. «I el que és més important, és el mecanisme que permet un desplegament coordinat a escala mundial. Això redunda en benefici de tots els països, fins i tot d'aquells que han invertit amb fabricants individuals de manera independent», va comentar.



Accés equitatiu

En aquest sentit, va detallar que l'OMS està treballant amb els fabricants de vacunes per «proporcionar a tots els països que s'uneixin a COVAX un accés oportú i equitatiu a totes les vacunes, amb llicència i aprovades». «Això no només agrupa el risc, sinó que també significa que els preus es mantindran tan baixos com sigui possible», va defensar.

En aquest sentit, va informar de les dades d'una nova investigació que ha conclòs que la competència mundial per les dosis de vacunes podria portar al fet que els preus augmentin exponencialment, en comparació amb un esforç de col·laboració com el de COVAX. «També donaria lloc a una pandèmia prolongada, ja que només un petit nombre de països obtindria la major part del subministrament. El nacionalisme de les vacunes només ajuda el virus», va advertir.

Segons Tedros, invertir en COVAX «és la forma més ràpida de posar fi a aquesta pandèmia i assegurar una recuperació econòmica sostenible». «A través del marc d'assignació, COVAX garantirà que tots els països d'ingressos baixos, mitjans i alts rebin la vacuna de manera oportuna tan aviat com hi hagi un subministrament d'una vacuna segura i eficaç», va dir.