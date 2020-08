Un nen de 13 anys apunyala al seu pare a Mallorca per no donar-li el mòbil

Un menor de 13 anys va clavar al seu pare 7 ganivetades la nit de diumenge en un domicili de Palma per no donar-li el telèfon mòbil. Les punyalades van afectar la víctima l'espatlla i el braç. La víctima va ser traslladada a Son Espases, però està fora de perill. El nen, per la seva banda, va ser conduït a l'àrea de psiquiatria de l'esmentat hospital perquè deia que va sentir veus que li van indicar suposadament que havia d'atacar al seu progenitor.

Els fets van passar cap a les deu de la nit de diumenge en un xalet d'una zona residencial de Palma. Pel que sembla, el pare havia tret el telèfon mòbil al seu fill i aquest es va posar fora de si. En un moment donat, el menor va anar a la cuina i va agafar un ganivet. Abans que el progenitor pogués reaccionar, li va clavar 7 ganivetades que li van afectar a l'espatlla i al braç.

Com bonament va poder, el pare es va desfer de l'atac i va sortir ensangonat al carrer. Des d'allà va trucar als serveis d'emergència. Per fortuna cap de les ganivetades que havia rebut l'havien ocasionat ferides de gravetat.

Les assistències sanitàries de l'Ib-salut es van presentar al domicili acompanyades per dues patrulles de la Policia Nacional. Els facultatius van atendre el pare i, a l'ésser preguntat pels agents, es va negar a interposar cap denúncia contra el seu fill.

El menor va argumentar que va sentir veus que suposadament li havien dit que havia d'apunyalar al seu pare per no donar-li el telèfon mòbil. Va ser traslladat a l'àrea de psiquiatria de Son Espases per ser explorat. Mentrestant, el progenitor va ser conduït a aquest hospital per ser atès de les seves lesions.

En tractar-se d'un menor de curta edat, de només 13 anys, seria imputable de cap delicte. Un extrem aguditzat si els facultatius determinen que patia algun tipus de trastorn mental.

Investigadors de la Unitat de Família i Dona (Ufam) de la Policia Nacional s'han fet càrrec del cas, que ha estat comunicat a la Fiscalia de Menors.