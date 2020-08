PSOE i els independentistes tomben la compareixença d'Iglesias pel finançament del partit

La diputació permanent del Congrés ha tombat la compareixença del vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, que havien demanat PP i Cs perquè donés explicacions per la investigació del jutjat d'instrucció 42 de Madrid pel suposat finançament irregular del partit lila. El PSOE s'ha alineat amb els seus socis de coalició i ha votat en contra de la compareixença. Els partits independentistes també l'han rebutjat. La compareixença d'Iglesias ha estat tombada amb 37 vots en contra, 29 a favor i dues abstencions. D'altra banda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, haurà de comparèixer per explicar l'acord sobre l'ús de part dels romanents dels ajuntaments.

La nova portaveu parlamentària del PP, Cuca Gamarra, ha demanat la dimissió d'Iglesias i ha dit que hi ha "massa ombres de desconfiança" sobre el vicepresident segon. Gamarra ha preguntat a Sánchez si "seguirà protegint-lo" i l'ha acusat de tenir "silencis còmplices". L'ha instat a cessar-lo. Per part de Cs, el diputat Guillermo Díaz ha argumentat que fan falta explicacions i ha carregat contra Podem.

El PSOE ha carregat contra el PP per la iniciativa i ha recordat els casos de corrupció del partit. El diputat Felipe Sicilia ha criticat que Gamarra faci servir la mateixa estratègia de "seguir torpedinant qualsevol acció del govern" fins i tot amb "joc brut". "Demanarà disculpes si s'acaba arxivant?", ha preguntat.

El diputat de Podem, Enrique Santiago, ha criticat que la dreta està utilitzant "la mentida en la confrontació política" i ha assegurat que s'investiga Podem perquè "s'atreveix a desafiar el poder".

ERC, JxCat, la CUP i EH Bildu han votat en contra de la compareixença d'Iglesias. La portaveu adjunta d'ERC, Carolina Telechea, ha afirmat que la investigació contra Podem és una "operació més de les clavegueres de l'Estat" i una "nova campanya mediàtica de la dreta". "Això no és Gürtel, ni Filesa, ni el cas Palau. Suggerir el contrari és banalitzar o blanquejar la corrupció dels partits afectats per aquestes trames", ha dit Telechea.

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha dit que la formació no entrarà en el "joc polític" que vol "imposar" la dreta espanyola per "desgastar part del govern" amb "interessos partidistes". "No ens busquin en jocs bruts de política", ha afirmat, i ha remarcat que l'independentisme "ja ha patit i pateix la persecució judicial de la dissidència política". "Fa temps que anunciem que això passaria", ha dit.

Montero compareixerà per l'acord amb la FEMP

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, haurà de comparèixer en una sessió extraordinària de la comissió d'Hisenda per explicar l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sobre l'ús de part dels romanents dels ajuntaments. Fins i tot Unides Podem ha criticat l'acord i s'ha desmarcat dels seus socis de coalició. La formació lila ha votat a favor de la compareixença. L'acord es va aprovar a la FEMP només amb els vots positius dels socialistes.

El president d'UP al Congrés, Jaume Asens, ha considerat que és "raonable" que comparegui i ha criticat que l'acord implica "tutelar els ajuntaments com si fossin menors d'edat". L'Ajuntament de Barcelona, pilotat pels comuns, ja va avançar que no cediria el seu superàvit a l'Estat. També ERC, JxCat i la CUP han rebutjat l'acord de la FEMP. La diputada dels republicans Carolina Telechea ha instat el govern espanyol a presentar "un nou acord que reculli les necessitats del municipalisme".

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha titllat la proposta dels socialistes "d'insultant" i ha dit que "Catalunya surt perdent". També han votat a favor de la compareixença de Montero el PP, Vox, Cs, el PNB, EH Bildu o Compromís. Aquesta votació ha evidenciat que l'executiu no compta amb el suport suficient per a convalidar al Congrés el decret que recull l'acord amb la FEMP, que va aprovar el Consell de Ministres a principis d'agost.

Compareixences rebutjades

D'altra banda, la cambra baixa ha rebutjat la resta de compareixences demandes pel PP. El Congrés ha tombat la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, a la comissió d'aquest àmbit perquè doni explicacions sobre l'evolució de la pandèmia. En canvi, el Congrés ha rebutjat les peticions -també del PP- perquè compareguin les ministres d'Exteriors, Arancha González Laya, i d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, per l'afectació de la crisi del coronavirus en el turisme.

Tampoc ha tirat endavant la petició de compareixença del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, per "coordinar la resposta del govern davant l'arribada d'immigració irregular durant els mesos d'estiu". El diputat del PSOE per Canàries d'origen senegalès, Luc Andre Diouf, ha criticat que PP i Vox criminalitzin la migració i l'associïn als rebrots.

Absència del punt sobre Joan Carles I

La diputació permanent no ha debatut sobre la petició de compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sobre la marxa de Joan Carles I. La Mesa del Congrés no va acceptar-la adduint un informe dels lletrats que s'hi oposava perquè ho veia "matèria aliena a la competència" de l'executiu.

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ho ha criticat en la primera intervenció a la sessió d'aquest dimarts. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, no l'ha deixat continuar perquè el tema no estava a l'ordre del dia. Borràs ha argumentat que era "important" contextualitzar la participació en la sessió "tenint en compte que hi ha punts que són de vital importància" però semblen "aliens" a l'executiu i els representants de la ciutadania.