Simón diu que caldran «mesures dràstiques» si empitjoren els contagis

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha afirmat que hi ha un "cert nivell" de transmissió comunitària a tot l'Estat espanyol, que és desigual entre CCAA. Simón ha avisat que a Madrid, una de les autonomies amb un increment més important de casos, s'hauran de prendre "mesures dràstiques" com un confinament o una limitació de la mobilitat interna si la incidència segueix creixent. En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, el director del CCAES ha dit que a Madrid s'ha d'actuar amb "rapidesa" i ha dit que té constància que el govern autonòmic està fent els "esforços que ha de fer". Tot això el dia que el Ministeri de Sanitat ha registrat 19.382 nous positius per la covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de divendres. Són uns 3.100 més que els registrats el cap de setmana anterior.

Simón ha tornat a apostar per un retorn a les aules presencial però ha remarcat que cal arribar-hi en "una situació favorable". El director del CCAES ha defensat que cal fer un "esforç" perquè de cara a l'inici de les classes la transmissió sigui "suficientment baixa" com perquè la transmissió "no suposi un problema".

El responsable de Sanitat ha reconegut que la tornada a les aules és una "oportunitat perquè el virus es transmeti de forma més fàcil" i, per això, ha remarcat la necessitat de "mesures de seguretat suficients". En cas que no es pugui garantir aquesta seguretat, caldrà "replantejar" com es torna a l'escola "Crec que podem arribar a l'inici de l'escola amb una situació favorable perquè el risc associat a l'escola sigui mínim", ha dit.

Sobre les mesures anunciades per la Generalitat, Simón ha opinat que poden ajudar a aconseguir una reducció de la transmissió del virus però que cal que la població "posi de la seva part" perquè tinguin l'impacte esperat.

Segons l'informe d'aquest dilluns, des que va començar la pandèmia hi ha hagut a Espanya 405.436 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 386.054 del total de divendres. Això suposa un increment de 19.382 nous positius, uns 3.100 més que els registrats el cap de setmana anterior. L'autonomia que més casos acumula el dia previ és el País Basc amb 413 seguida de Madrid amb 409. Catalunya en registra 84. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.872 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 34 més que divendres.

Remdesivir, "no és la panacea"

Simón ha explicat que Sanitat preveu que l'enviament de remdesivir, l'únic antiviral autoritzat per combatre la covid-19, per part de la Comissió Europea arribi aquest dimarts. Tanmateix, Simón ha afirmat que el medicament "no és la panacea" ni tampoc "fonamental" per al tractament de pacients de coronavirus, ja que també hi ha altres fàrmacs efectius. El director del CCAES ha explicat que la compra de tota la producció a la casa mare que van fer els EUA farà que hi hagi moments amb problemes de subministrament.