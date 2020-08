Troben pacients que es reinfecten abans del previst

Científics holandesos i belgues han confirmat aquest dimarts la detecció d'un cas cada un, en els seus respectius països, de reinfecció per COVID-19, després de documentar-se dilluns el primer cas d'aquest tipus al món, el d'un hongkonguès de 33 anys que havia tornat a la Xina des d'Espanya.

Als Països Baixos, la viròloga Marion Koopmans, assessora de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i de Govern de l'Haia, va confirmar que un pacient holandès, un ancià amb un sistema immunològic "deteriorat", també va contraure el coronavirus per segona vegada des del començament de la pandèmia el març passat.

"Totes les infeccions per SARS-CoV-2 tenen una empremta digital diferent, un codi genètic. Les persones poden carregar amb restes de virus durant molt de temps després del contagi i ocasionalment secreten una mica d'ARN (àcid ribonucleic, el material genètic d'aquest tipus de virus) ", ha detallat Koopmans a la televisió holandesa NOS.

La viròloga holandesa es va negar, per precaució, a detallar els símptomes del pacient amb reinfecció als Països Baixos perquè, adverteix, "necessitem veure si passa amb més freqüència", encara que va reconèixer que el fet que apareguessin pacients contagiats per segona vegada "estava en línia amb les expectatives "científiques, només que" no hi havia evidència d'això encara".

"Les infeccions respiratòries poden ocórrer dues vegades o fins i tot amb més freqüència. Sabem que una persona no està protegida de per vida si s'ha contagiat una vegada i això és el que esperem amb la COVID-19", detalla Koopmans.

Una dona amb símptomes lleus

A Bèlgica, per la seva banda, el viròleg i assessor sanitari de Govern Marc Van Ranst va confirmar que una ciutadana belga que ja havia superat el coronavirus ha recaigut de la malaltia tres mesos després del primer contagi.

Després d'haver analitzat les mostres de virus, els investigadors han conclòs que es tracta de dues soques diferents de virus, va afegir el científic en declaracions a la televisió belga VTM News.

"Es tracta d'una dona que va patir una segona recaiguda tres mesos després de la primera infecció. Hem pogut examinar genèticament aquest virus en els dos casos i tenim els suficients dades per determinar que és una altra soca", va afirmar.

L'evolució de la ciutadana belga, així mateix, ha estat favorable en els últims dies, mostrant només una simptomatologia lleu i no necessitant hospitalització.

A ulls de Van Ranst, la certificació de casos de reinfecció "no són bones notícies" ja que el seu equip, d'acord amb l'evolució de virus, "hauria esperat que el temps entre dues infeccions hagués estat més llarg".

Per confirmar un cas de reinfecció d'un pacient, els científics han de poder demostrar que els codis d'aquest ARN en el primer i segon contagi registrat són diferents entre si, i aquest sembla ser el cas dels pacients a Hong Kong, Països Baixos i Bèlgica.

La pregunta que es fan els científics ara és quant dura la immunitat de mitjana, després d'haver detectat que els que han patit símptomes més greus tenen més anticossos que les persones amb problemes lleus, encara que "el fet que algú hagi acumulat anticossos no vol dir que sigui immune", alerta la viròloga holandesa.