Trump perd en plena campanya Kellyanne Conway, la gran defensora del president

Kellyanne Conway, assessora del president dels Estats Units, Donald Trump, i una de les seves més fervents defensores públicament en aquests últims quatre anys, va anunciar diumenge la seva dimissió, al·legant que vol passar més temps amb la seva família.

Conway va tenir un paper clau en la campanya que va empènyer Trump a la presidència dels Estats Units l'any 2016 i, després de la victòria del magnat, va exercir tasques d'assessoria que va compatibilitzar amb nombroses declaracions als mitjans de comunicació que l'han portat a ser una de les cares més conegudes de l'actual administració nord-americana.

Va aconseguir el seu lloc, doncs, el 2016 després de convertir-se en la primera dona gerent de campanya a guanyar una carrera presidencial.



Centrada en la família

Amb les properes eleccions a poc més de dos mesos vista, Conway va anunciar que a finals d'agost dirà adeu al seu actual càrrec. «És la meva decisió i la meva veu totalment. Al seu degut moment, anunciaré plans futurs. Per ara, i per als meus estimats fills, seré menys drama i més mare», va explicar en un comunicat.

L'assessora va afirmar que vol passar més temps amb els seus quatre fills en un moment en què aquests hauran de continuar la seva educació des de casa per les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19. «Com milions de pares saben, els fills que assisteixen a classe des de casa requereixen un nivell d'atenció i vigilància poc habitual en aquests temps», va declarar.

Els «canvis» anunciats també s'estenen al seu marit, George Conway, un dels principals responsables del Projecte Lincoln, que aglutina republicans descontents amb Trump, tot i que en un inici l'advocat de Washington havia estat considerat per diferents càrrecs al Departament de Justícia pel mandat de Trump.

També ell va anunciar a Twitter que deixa el seu lloc actual per passar més temps amb la seva família, encara que va matisar que segueix compromès amb la «missió» del Projecte Lincoln.

Kellyanne Conway va reconèixer en la seva nota de premsa que pot discrepar «molt» amb el seu marit George, però tots dos estan «units en el que més importa: els nens».



Trump, crític amb George Conway

Trump, de fet, no ha dubtat a criticar públicament el marit de la seva aliada, especialment després que aquest assegurés que el president no era mentalment apte per seure al Despatx Oval. El mandatari li va dir llavors que era «un perdedor total» i que estava «gelós» de la seva esposa.

Donald Trump no s'ha pronunciat públicament sobre la sortida de la seva assessora, que per ara no sembla quedar repudiada de la primera línia. Fonts citades per NBC News han assegurat que Conway prendrà la paraula el dimecres a la Convenció Nacional Republicana, tal com estava previst.