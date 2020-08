Una dona talla els testicles de la seva parella a ganivetades en un pis de València

Una jove de 21 anys i nacionalitat hondurenya va ser detinguda dissabte passat després d'apunyalar en els testicles a la seva parella en un domicili de Mislata. Pel que sembla, segons han indicat fonts policials, el motiu de l'agressió van ser desavinences d'índole sexual, que van propiciar una discussió durant la qual el ferit li hauria llançat un preservatiu a la cara a la seva companya sentimental i aquesta, enfurismada, li hauria clavat presumptament una navalla a l'altura dels testicles.

Agents de la Policia Nacional van arrestar la presumpta agressora com a autora d'un delicte de lesions a la seva parella, que va haver de ser traslladat a l'hospital, on va ser intervingut quirúrgicament. Els policies li van intervenir a la detinguda una navalla de set centímetres de longitud.

Els fets van passar cap a les 2.10 hores de la matinada de dissabte passat quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala el 091 perquè es dirigissin a l'avinguda de Sud a Mislata on hi havia un home ensangonat per les ferides que li havien produït als testicles

Al lloc dels fets es van traslladar també agents de Policia Local de Mislata, que es van entrevistar amb una dona i presumpta autora de l'agressió. A escassos metres, assegut a terra i sagnant abundantment per l'entrecuix estava la seva parella, qui va sol·licitar ajuda urgent cridant que s'estava dessagnant.

Els agents de la Policia Nacional es van fer càrrec de la detinguda i van realitzar les indagacions oportunes per determinar el que ha passat.Pel que sembla, moments abans la parella havia iniciat una discussió amb motiu de desavinences d'índole sexual. En un moment determinat l'home li va llançar a ella un preservatiu a la cara, fet que va enfurismar a la dona, que va treure una navalla clavant-se-la als testicles.

L'arrestada com a presumpta autora d'un delicte de lesions els va lliurar voluntàriament als agents la navalla amb la qual acabava de ferir a la seva parella. Així mateix, l'home després de ser atès per una ambulància del SAMU va ser trasllat a l'hospital, on va ser intervingut quirúrgicament a conseqüència de la gravetat de les lesions sofertes.

La detinguda, sense antecedents policials i en situació irregular al país, ja ha estat posada a disposició judicial. El jutge la va deixar en llibertat amb càrrecs i va decretar una ordre d'allunyament que li prohibeix aproximar-se i comunicar-se amb la seva víctima.