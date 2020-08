Espanya compta 2.415 casos nous de COVID-19 en 24 hores

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 2.415 nous positius per coronavirus diagnosticats el dia anterior per PCR, uns 400 casos més respecte d'ahir. A més, l'informe d'ahir afegeix 7.117 positius a la xifra global. Així, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 412.553 casos confirmats per proves diagnòstiques a Espanya. Un total de 5.066 persones han iniciat símptomes de covid-19 i han estat diagnosticades els últims set dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid, amb 768, prop d'un terç del total. La segueixen Andalusia (257), el País Basc (225), Canàries (216), l'Aragó (159) i Catalunya (153).

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.924 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 52 més que aquest dilluns. Segons l'últim informe, hi ha hagut 116 defuncions en els últims set dies, de les quals gairebé la meitat, 54, a Madrid. En l'última setmana hi ha hagut 1.403 hospitalitzacions i 87 ingressos en UCI.



Cinc defuncions a Catalunya

El Departament de Salut notificava ahir a Catalunya 867 casos positius registrats en un dia. La xifra total de casos ascendeix a 123.202, diagnosticats amb totes les proves. També se sumen cinc noves víctimes mortals per coronavirus en les darreres hores, segons les últimes dades. Es comptabilitzen un total de 12.959 persones que han mort des de l'inici de la pandèmia. A Catalunya hi ha 665 pacients ingressats, cinc menys respecte a l'últim balanç, dels quals 138 a l'UCI (quatre més).

Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot acumula dues setmanes consecutives incrementant-se. Ara (setmana del 15 al 21 d'agost), se situa en 186,53, mentre que durant la setmana del 8 al 14 d'agost va passar a 161,89.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), s'incrementa lleugerament, fins a 1,14 la setmana del 15 al 21 d'agost. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,14 persones. Per frenar la propagació de la covid-19, l'Rt s'ha de situar per sota d'1. Entre els dies 1 i 7 d'agost, l'Rt a Catalunya durant la setmana del 8 al 14 d'agost va créixer fins a 1,06.



França recomana no venir

El Govern francès segueix recomanant als seus ciutadans que no viatgin a les comunitats autònomes de Catalunya i Aragó fins que la situació epidèmica en totes dues no es restableixi. A la seva pàgina web de consells als viatgers, el Ministeri francès d'Afers Exteriors justifica la seva decisió per l'evolució de la pandèmia.

França va demanar evitar els desplaçaments a Catalunya el passat 24 de juliol i va afegir Aragó en aquestes recomanacions el 5 d'agost, i la seva advertència, no actualitzada des de llavors, es mantenia en vigor ahir dimarts.

El Ministeri recorda que des del 21 de juny no hi ha limitacions d'entrada en territori espanyol ni obligació de respectar una quarantena, però destaca que l'ús de la mascareta és obligatori i que tot aquell que vagi en avió ha d'omplir un formulari.

Així mateix, incita els que es trobin actualment a les dues comunitats autònomes espanyoles al fet que a la seva tornada a França es facin un test PCR per veure si s'han contagiat.



Només 21 països sense restriccions

En tot cas, França és un dels vuit països membres de la Unió Europea que permeten l'arribada de viatgers procedents d'Espanya sense imposar restriccions per la pandèmia de covid-19. L'últim mapa del Ministeri d'Assumptes Exteriors mostra que, a més del país gal, hi ha Portugal, Suècia, Polònia, Eslovàquia, Luxemburg, Croàcia i Bulgària.

Fora de la UE, només Sèrbia, Montenegro, Albània, Macedònia, Mèxic, Lesotho, Txad, Costa de Marfil, Afganistan, Síria, Yemen, Mongòlia i Corea del Nord no imposen cap restricció a les entrades de viatgers des d'Espanya. En total, són 21 països al món.

Segons les dades del Ministeri, publicades ahir, 106 països tenen en vigor alguna prohibició a l'entrada de viatgers procedents d'Espanya o han suspès les comunicacions aèries o marítimes.



Més cribratges massius

El Departament de Salut va decidir estendre a partir d'avui els cribratges massius de PCR a la Seu d'Urgell i Alcarràs, a la província de Lleida, a l'hora que també les iniciarà a barri del Remei de Vic (Osona). Així, avui el Departament de Salut posarà en marxa tres cribratges massius més per tallar els contagis que poguessin estar causant persones que són asimptomàtiques però són portadores del virus sense saber-ho, i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia.

Al llarg de la darrera setmana s'han fet 85.562 proves PCR, de les quals un 8,45% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,82 anys, una xifra pràcticament calcada a la de les dues setmanes anterior. Des de l'esclat de la pandèmia, a Catalunya s'han realitzat 1.322,25 proves per cada 100.000 habitants.