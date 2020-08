Espanya registra 3.594 nous positius per Covid-19 en les darreres 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 7.296 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 419.849 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 3.594 s'han diagnosticat el dia anterior sense comptar els casos del País Valencià per problemes tècnics. La CCAA amb més diagnosticats el dia previ és, de nou, Madrid amb 1.513 casos, gairebé la meitat del total. La segueixen, de lluny, Andalusia amb 370, l'Aragó amb 316, Canàries amb 290, Galícia amb 171 i Catalunya amb 165. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.971 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 47 més que aquest dimarts.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 129 defuncions en els últims set dies de les quals 57 a Madrid. A Catalunya se'n van produir vuit. En l'última setmana hi ha hagut 1.514 hospitalitzacions i 102 ingressos en UCI.