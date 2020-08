Jesús Candel, Spiriman, anuncia que pateix un càncer molt agressiu i amb metàstasi

JEl metge d'urgències Jesús Candel, més conegut com Spiriman, va anunciar aquest dimarts a les seves xarxes socials que pateix un càncer "molt agressiu" i que, a més, està estès per diverses parts del seu cos. Les alarmes havien saltat fa ja unes setmanes, al començament de mes, quan va anunciar que estaria un temps en silenci i desaparegut del món digital perquè "ara em toca lluitar a mi", sense revelar més detalls del seu estat de salut, tal com avança EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

En un comunicat difós en les seves xarxes socials coincidint amb el seu 44 aniversari, el metge ha volgut agrair les mostres de preocupació pel seu estat de salut rebudes en els últims dies, justificant aquest silenci mediàtic en el càncer que pateix. Així, ha explicat que en aquests moments es troba lluitant contra la malaltia "des del refugi de la meva llar i envoltat de la meva família". "Avui és 25 d'agost i compleixo 44 anys. El meu desig més no us ho explico perquè es compleixi ".

I ha aprofitat el missatge per demanar prevenció davant d'aquest tipus de malalties. "El 70% de les morts que es produeixen per aquesta malaltia al món es podrien evitar. Com? Per la prevenció. Es destinen milers i milers de milions d'euros necessaris per a la investigació de moltes malalties, però s'inverteix molt poc en prevenir-la", apunta.

"Jo ja sóc un malalt de risc i pacient oncològic, així que hauré de vacunar-me de l'Covid-19 quan estigui disponible la vacuna i espero que els que també hàgeu de fer-ho ho feu", demana en la seva carta. De moment, explica, ell seguirà "lluitant per la meva vida i pensant molt en tots aquells, que com jo, pateixen aquesta terrible malaltia. Una oportunitat per demostrar-nos a nosaltres mateixos que els miracles existeixen, perquè els miracles es fan realitat quan es baralla i es creu en ells. I encara que no tot depèn de nosaltres, l'important i pel que val la pena viure si ".