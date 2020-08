Noves protestes als Estats Units pels trets de la policia contra un home negre

La indignació als Estats Units contra la brutalitat policial va tornar a aparèixer diumenge a Kenosha i altres ciutats com Seattle després que es fes viral un vídeo en el qual es mostra com un agent policial dispara a boca de canó i per l'esquena a un home negre aparentment desarmat en una petita ciutat de Wisconsin.

La topada es va produir unes hores després que la policia fos informada d'un incident domèstic en un habitatge de la població de Kenosha. En el vídeo es veu com diversos agents apunten a un home que sembla ignorar els seus crits perquè s'aturi i tracta d'entrar al seu vehicle, quan un dels agents l'agafa de la samarreta i tot seguit li dispara set vegades.

D'acord amb els advocats de la víctima, Jacob Blake (29 anys), els seus fills estaven dins del cotxe quan el policia el va disparar i ara es troba hospitalitzat en estat greu.



Agents temporalment suspesos

El Departament Federal de Justícia ha obert una investigació i els agents involucrats han estat temporalment suspesos.

Els advocats de Blake sostenen que la víctima havia acudit a l'habitatge per intervenir en una disputa domèstica entre dues dones. «Els nens van veure com disparaven al seu pare. Estaran traumatitzats per sempre», va tuitejar l'advocat, Benjamin Crump, el mateix que representa la família de George Floyd.