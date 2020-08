Pedro Sánchez ofereix a les autonomies declarar l'estat d'alarma per territoris

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va oferir ahir a les comunitats autònomes la possibilitat de declarar l'estat d'alarma per territoris per contenir els rebrots. «Totes les CA tenen a la seva disposició l'eina legal de l'estat d'alarma i la possibilitat de sol·licitar-ne la declaració a tot o part del seu territori», va dir en roda de premsa després del Consell de Ministres. En aquest cas, el comandament únic seria el president autonòmic que tindria l'autoritat i també qui hauria de comparèixer al Congrés dels Diputats per sol·licitar-lo. Sánchez va dir que el Govern espanyol està disposat a donar suport a les peticions dels presidents autonòmics per aplicar l'estat d'alarma als seus territoris.

Minuts després de l'oferta de Sánchez, la consellera de Salut, Alba Vergés, va descartar acollir-se a la proposta del cap de l'executiu espanyol. El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que estudiarà amb «deteniment» l'oferta, tot i que va mostrar la seva «sorpresa»: «Ara sí que sembla que el virus entén de territoris», va dir.