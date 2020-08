Les autonomies descarten l'estat d'alarma

Les autonomies no veuen necessari demanar al Govern central un estat d'alarma individualitzat en els seus respectius territoris davant la crisi del coronavirus, encara que, en alguns casos, no hi han tancat la porta si la situació s'agreuja. El president Pedro Sánchez va convidar dimarts els presidents autonòmics que ho necessitin a demanar la declaració de l'estat d'alarma en els seus territoris o en una part.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja va assenyalar dimarts que «no es pot passar de l'estat d'alarma al no-res» referint-se a l'estiu, i «altra vegada a l'estat d'alarma». No obstant això, va afirmar que sol·licitarà «tot allò que faci falta si serveix per protegir la salut dels ciutadans».

El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va reclamar ahir una eina jurídica intermitja a l'estat d'alarma, i considera que si s'ha de sol·licitar, s'ha de basar en «criteris tècnics» per evitar desigualtat entre autonomies i incertesa. El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va rebutjar la proposta d'un estat d'alarma «indefinit» amb «17 respostes diferents», i va avançar ahir que remetrà a l'executiu espanyol una proposta de llei orgànica per dotar d'«eines jurídiques» les CA.

A les Balears, la seva presidenta, Francina Armengol, va precisar ahir que de moment no ho veuen necessari perquè les mesures s'estan prenent en l'àmbit autonòmic. En aquest sentit, estudien restriccions de mobilitat. També el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, es refereix a la mobilitat, en aquest cas vinculant l'oferta de l'estat d'alarma a aquest tema perquè la mesura sigui efectiva.

Més contundent va ser el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, descartant l'oferiment i declarant que «espera» no fer-ho «mai» perquè «l'economia no s'ha d'aturar» i el Sistema Càntabre de Salut està «perfectament preparat» per afrontar un increment de casos. En aquesta línia es va pronunciar el president d'Aragó, Javier Lambán. Al seu entendre, tant aquesta mesura com el confinament són la solució «fàcil» perquè «s'aturi la transmissió», però «després rebrota i mentrestant s'ha asfixiat l'economia i l'ocupació».

El Govern de la Regió de Múrcia també va descartar-ho de moment perquè la comunitat se situa per sota de la mitjana nacional «en incidència, hospitalització i ingressos a UCI», va informar la Conselleria de Salut en un comunicat. El president de la regió, Fernando López Miras afegia ahir a Telecinco que no creu que sigui la solució davant un problema global. A Catalunya, dimarts el president de la Generalitat, Quim Torra, afirmava que estudiarà la proposta, i ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, va dir que no ho rebutja, però va insistir que Catalunya ja s'ha dotat d'un pla d'emergència. Finalment, el lehendakari Iñigo Urkullu va defensar l'actual coordinació i «comunicació permanent» entre els dos executius per fer front a la segona onada de la pandèmia.