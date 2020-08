Dos morts en les protestes a Wisconsin pels trets d'un agent a un home negre

Com a mínim dues persones han mort i una altra més ha resultat ferida com a resultat dels trets durant les protestes que s'estan registrant a Wisconsin en relació amb els set trets per l'esquena que va rebre la setmana passada un home negre en mans d'un policia, segons ha informat el departament de Policia de Kenosha, on s'han produït els fets.

En un comunicat, la policia ha assenyalat que cap a les 23.45 hores de dimarts va haver de respondre davant «trets i múltiples víctimes de bala».

Com a resultat d'aquest tiroteig, dues persones van morir i una tercera més va ser traslladada a l'hospital, però la seva vida no corre perill, van precisar, assegurant que ja està en marxa una investigació.

A més, la Policia va demanar col·laboració ciutadana a aquells que van poder ser testimonis dels fets, en particular dels que van compartir vídeos del que va passar a les xarxes socials.

Segons la cadena NBC, en un d'aquests vídeos compartits a Twitter, es veu un home assegut al mig d'un carrer apuntant amb una pistola a persones corrent. Una d'elles aparentment intenta prendre-li l'arma i llavors es produeix un tret i aquesta persona cau a terra a uns passos de l'home, que s'aixeca i marxa.



Estat d'emergència

Els fets es van produir hores després que el governador de Wisconsin, Tony Evers, declarés l'estat d'emergència després que diversos comerços del comtat de Kenosha patissin saquejos en el marc dels disturbis dels últims dies. A més, va procedir al desplegament de 250 agents de la Guàrdia Nacional.

Les protestes van començar després que diumenge circulés a les xarxes socials el vídeo en què es veu com Jacob Blake, de 29 anys, rep 7 trets a curta distància per part d'un agent de Policia.

Aquest dimarts el seu pare va explicar que ha quedat paralitzat de cintura cap avall, tot i que encara no està clar si aquesta condició és irreversible. El seu advocat va assenyalar que aquest continua ingressat a cures intensives i que necessitarà sotmetre's a més operacions.

Els trets contra Blake, de 29 anys, que es trobava al costat dels seus tres fills quan es va produir l'incident, han provocat una nova onada de manifestacions a ciutats de tot el país.



64 detinguts a Lousville

Com a mínim 64 persones van ser detingudes el passat dimarts durant les protestes que s'han celebrat també pels carrers de Louisville, a l'estat de Kentucky, est dels Estats Units, per la mort en mans de la Policia de Breonna Taylor, una metge d'urgències assassinada a casa al març de 2020.

El Departament de la Policia Metropolitana de Louisville va assenyalar que, si bé les manifestacions es van desenvolupar de manera pacífica, una sèrie de persones van fer cas omís a les demandes dels agents i van haver de ser detinguts per «alteració de l'ordre públic» i per crear «situacions de perill en el trànsit».

Nombroses persones van viatjar des de Florida, Michigan i Nova York per unir-se a les manifestacions, amb les quals esperen pressionar les autoritats perquè s'investigui el que ha passat i es depurin responsabilitats entre els agents de la Policia que van acabar amb la vida de Taylor.

Taylor, de 25 anys, va ser assassinada a casa al març quan tres policies vestits de civil van entrar al seu domicili, segons les primeres indagacions, per error, confonent al seu nuvi amb una altra persona, qui pensant que eren intrusos, va disparar un tret d'advertència, desencadenant un tiroteig que va acabar amb la vida d'ella.



Protestes antiracistes

Després de la mort de George Floyd el 25 de maig a mans d'un agent de la Policia de Minneapolis, la tensió racial als Estats Units va tornar a prendre protagonisme, especialment després de noves morts a mans de policies en les últimes setmanes, l'última d'elles quan Jacob Blake rebia 7 trets per l'esquena davant dels seus fills per part d'un Policia de Wisconsin, que ha qualificat els fets com un «incident domèstic».