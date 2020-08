Dues nenes de 10 i 12 anys moren en un accident de trànsit a Burgos

Tres persones mortes, dues d'elles dues nenes de 10 i 12 anys, i dos ferits, un de caràcter greu i un altre lleu, és el balanç d'un accident de circulació registrat aquesta nit a la BU-733 al seu pas per Miranda d'Ebre (Burgos), segons han confirmat a Europa Press fonts del Centre de Gestió de Trànsit i del Servei d'Emergències de Castella i Lleó 112.

L'accident ha tingut lloc a les 22.30 hores de dimecres, 26 d'agost, al quilòmetre 5 de la BU-733, a l'altura de la residència Sant Miquel de la Muntanya, a Miranda de Ebro (Burgos), on, per causes que es desconeixen, es va produir una col·lisió frontolateral entre dos vehicles.

Segons els alertants, almenys quatre persones havien resultat ferides, dues d'elles menors, i tres es trobaven atrapades a l'interior d'un dels vehicles.

La sala d'operacions de l'1-1-2 va avisar de l'incident a la Policia Local de Miranda d'Ebre, a la Guàrdia Civil de Trànsit de Burgos, als Bombers de Miranda d'Ebre ja Emergències Sanitàries - Sacyl, que va enviar un equip mèdic , una ambulància suport vital bàsic i una UVI mòbil.

Ja en el lloc, el personal de Sacyl va confirmar la mort de tres persones, dues nenes de 10 i 12 anys i un home de 37, i van atendre a dues dones, una dona de 34 anys que va ser traslladada en ambulància suport vital bàsic a l'Hospital Santiago Apòstol de Miranda d'Ebre i una dona de 60 anys que va ser traslladada primer a ambulància suport vital bàsic, acompanyada per un metge a l'Hospital Santiago Apòstol i, posteriorment, a l'Hospital Universitari de Burgos.