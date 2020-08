Espanya registra 7.296 nous positius

El Ministeri de Sanitat va informar de 3.594 casos de COVID-19 en les últimes 24 hores, 1.179 més que els notificats el dia anterior (2.415). A més, l'informe d'aquest dimecres va afegir 7.296 nous positius, elevant la xifra total a 419.849. En l'última setmana 129 persones han mort amb prova diagnòstica positiva confirmada d'COVID-19, en comparació amb els 116 recollits aquest dimarts per Sanitat. A nivell general, 28.971 pacients han mort pel coronavirus a Espanya des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials.

Des de dimecres passat s'han produït 1.514 ingressos en llits hospitalaris (132.549 en el conjunt de la pandèmia) i 102 en Unitat de Cures Intensives (UCI), per 12.172 des que el virus de l'COVID-19 va arribar a Espanya.

La comunitat autònoma amb més casos positius segueix sent Madrid, amb 1.513 casos, gairebé la meitat del total dels que es van registrar ahir. La segueixen, de lluny, Andalusia amb 370, Aragó amb 316, Canàries amb 290, Galícia amb 171 i Catalunya amb 165. Segons l'últim informe, hi ha hagut 116 defuncions en els últims set dies, de les quals gairebé la meitat, 54, a Madrid.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 129 defuncions en els últims set dies, de les quals 57 han estat a Madrid.

Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és l'autonomia amb més positius confirmats acumulats amb 112.514, dels quals 13.179 l'última setmana. Catalunya, en segon lloc, registra 104.084 casos per proves diagnòstiques. 12.605 en els últims 14 dies i 5.938 en els darrers set.

Per inici de símptomes se n'han diagnosticat 4.045 en els últims 14 dies i 834 en la darrera setmana. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 132.549 hospitalitzacions, 1.514 en els últims set dies. D'aquestes, 502 s'han produït a Madrid i 202 a Andalusia. A Catalunya, 57. En relació amb les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 12.172 entrades, 102 en els últims set dies. D'aquestes, 16 a Canàries i 13 a Madrid.

Andalusia va registrar ahir quatre morts i 849 nous contagis de coronavirus, confirmats per PCR. Es tracta de la major xifra registrada per la comunitat des de l'inici de la pandèmia en un dia. En total la comunitat suma 26.016 afectats des del març. S'apunta que ni en els mesos de març o d'abril es van produir tants casos en només 24 hores, el dia que s'hi va acostar més és el 30 de març, quan se'n van registrar 723 en un dia.



Proves diagnòstiques

Segons les dades facilitades per la Conselleria de Salut i Famílies, la Direcció General d'Atenció Sanitària ha realitzat a hores d'ara un total d'1.306.298 proves de coronavirus, 603.225 tests de PCR i 703.073 tests ràpids.