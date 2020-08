El jutge ajorna la declaració de Corinna i deixa a l'aire si es fa per videoconferència

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha ajornat fins al proper 28 de setembre la declaració de l'empresària Corinna Larsen com a investigada per un suposat encàrrec al comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo.

Tot i autoritzar que aquesta es realitzés per videoconferència el proper dia 8 de setembre, García Castelló ara deixa aquesta possibilitat a l'aire en no veure raons de seguretat ni ordre públic que justifiquin que no es desplaci a Espanya per prestar declaració en persona.



No des del seu despatx d'advocats

El jutge va assenyalar que no es raona quin interès d'utilitat o conveniència per a la causa pot presentar la declaració des del «seu despatx d'advocats a Londres», que resulta problemàtic quan es tracta d'un investigat.

«Doncs no només impedeix assegurar a aquest instructor que en efecte la declaració es realitzarà on s'afirma, sinó que a més no s'aclareix en quina manera es pot donar fe alguna de l'efectiva identitat d'aquella, dels seus lletrats, intèrprets, assistents o qualsevol altra persona o circumstància concurrent, en termes que permeti garantir que la declaració s'acomoda a les exigències previstes en la llei processal penal espanyola», va afegir.

No obstant això, el titular del Jutjat d'Instrucció número 6 va admetre que no es pot obviar la situació sanitària concurrent i l'evolució de la pandèmia de la covid-19, així com les restriccions a la mobilitat vigents o que puguin acordar-se pels diferents governs.

«D'aquesta manera, queda sempre fora de perill la possibilitat que la investigada pogués al·legar raons de salut o altres d'ordre públic per justificar els perills inherents al desplaçament a la seu de l'òrgan judicial».



Des de l'Ambaixada Espanyola

En aquest cas, de cursar la petició, «es valoraria l'oportunitat de la realització de la declaració per mitjà de videoconferència, en condicions que permetin garantir la salvaguarda al dret de defensa, en tot cas, en un lloc diferent al despatx d'advocats de la investigada, com podria ser, per exemple, a l'Ambaixada d'Espanya al Regne Unit, i en presència del magistrat instructor», va comunicar el jutge de l'Audiència Nacional.