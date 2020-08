Sánchez arrenca el 2 de setembre amb Casado la ronda de partits

Ja hi ha data per a la ronda de Pedro Sánchez amb els líders polítics i que arrencarà el nou curs. Dimecres que ve, 2 de setembre, començarà la tanda de converses amb Pablo Casado, el cap de l'PP, i seguirà, a la tarda, amb Inés Arrimadas, la màxima responsable de Ciutadans, possible soci pressupostari de la coalició governamental. Els contactes s'estendran fins el dijous 3, quan passarà per la Moncloa el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. El cap de l'executiu situa en el calendari un compromís contret aquest dimarts, i que va verbalitzar en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, després del que va comparèixer per donar compte de la seva invitació a les comunitats autònomes perquè s'acullin a un estat de alarma a la carta si ho creuen necessari per frenar les cadenes de propagació del coronavirus en els seus territoris.

La Moncloa i Gènova van informar pràcticament alhora d'aquesta primera trobada entre el president del Govern i el màxim responsable dels conservadors programat per al proper dimecres, a les 10 del matí. Serà, de fet, la seva primera entrevista presencial des del passat 17 de febrer, tot just un mes després de la investidura i de la formació de l'executiu de coalició.

No obstant això, durant l'estat d'alarma, tots dos van conversar per videoconferència, encara que la interlocució es va trencar quan Casado es va negar a donar suport a més pròrrogues. La cinquena i la sisena extensió de l'alarma les va poder treure l'executiu amb prou feines, sobretot la primera, gràcies a el suport de Ciutadans i del PNB.

La segona reunió presencial de Sánchez i Casado arriba en un moment de tensió entre Govern i PP, ja que els populars acusen constantment al Gabinet de coalició de desistiment de funcions en el control de la pandèmia del coronavirus.