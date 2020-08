Sicília acusa Compte de tractar els immigrants com a «bestiar»

El president de la regió de Sicília, Nello Musumeci, va acusar ahir dimecres el Govern italià de tractar com a «bestiar» els immigrants que arriben a l'illa en el seu pols particular amb l'executiu de Giuseppe Conte, a qui exigeix el tancament dels centres d'acollida davant l'augment dels casos de coronavirus.

Musumeci va denunciar la «indiferència» i fins i tot «penalització» de la qual estaria sent víctima Sicília en mans del Govern central, tenint en compte que l'illa ha rebut 17.000 migrants aquest any.

«Són concentrats com si fossin bestiar en ambients que no són idonis i no estan adaptats», va subratllar en declaracions a la cadena La7 recollides per l'agència AdnKronos, en referència a les condicions d'amuntegament en què es troben els centres d'acollida d'immigrants a Sicília.

El president regional va negar que el problema sigui «l'equació immigrants igual a covid», però sí que va posar l'accent en el fet que aquests suposen un terç dels casos positius a Sicília.

Musumeci també va tenir paraules de crítica cap a la UE. «Aquesta Europa cínica i egoista està convençuda que només Itàlia, i en particular Sicília, ha d'afrontar aquest drama humà», va denunciar.

El governant regional va emetre una ordenança exigint al Govern el tancament dels centres de recepció i acollida de migrants a l'illa, però per una qüestió de competències el Ministeri de l'Interior es va negar a dur a terme aquesta mesura. Davant d'aquesta negativa, Musumeci ha amenaçat d'acudir als tribunals.