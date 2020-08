Celaá avisa que no hi haurà activitats extraescolars si suposa haver de barrejar alumnes

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha assegura que les activitats extraescolars "no es faran" si suposa barrejar alumnes de diferents grups. "Si hi ha extraescolars dins la mateixa 'bombolla' serà un punt a favor perquè es puguin fer, però si suposa barrejar alumnes de diferents grups de convivència, òbviament que no és recomanable", ha assegurat la ministra en una entrevista a La Sexta. Celaá defensa que el principal objectiu a de ser "salvaguardar la salut" dels alumnes, els docents i les famílies: "El cicle educatiu s'ha de cloure amb èxit però la cura de la salut es condició necessària perquè això pugui ser així". La ministra també ha explicat que caldrà "adaptar" les classes d'Educació Física.