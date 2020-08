Espanya perd connexions aèries amb la resta d'Europa pels rebrots

Espanya ha tornat a perdre connexions aèries amb la resta d'Europa pels rebrots, segons les últimes dades d'Eurocontrol. Malgrat la lleugera remuntada al juliol, des de principis d'agost el tràfic aeri de l'estat espanyol ha disminuït un 16% amb Alemanya, un 9% amb Holanda, un 6% amb França i un 5% amb Holanda. L'espanyol és un dels mercats aeris més afectats a Europa per la reducció d'activitat de les aerolínies davant la reimposició de mesures restrictives per la covid-19 com la quarantena obligatòria. Així, Eurocontrol ha rebaixat les seves perspectives de tràfic aeri per al pròxim mes.

Segons l'organisme europeu, aquest setembre les companyies aèries només operaran un 60% dels vols habituals. Tanmateix, Eurocontrol recorda que el pronòstic depèn molt de l'evolució de la pandèmia i de les restriccions governamentals.

Per ara, el tràfic domèstic és el que permet sobreviure a les aerolínies europees. En les últimes setmanes, els vols interns han augmentat a França (19%), Alemanya (11%), Espanya (10%), Regne Unit (6%) i Itàlia (5%).



E-Dreams perd 24 milions

L'agència de viatges en línia eDreams Odigeo ha registrat unes pèrdues de 24,4 milions d'euros el primer trimestre fiscal del seu exercici 2021, finalitzat el 30 de juny d'aquest any, enfront dels 1,6 milions que va guanyar en el mateix període de 2019, a causa de l'impacte de la crisi de la covid-19. El benefici net ajustat, que segons la companyia reflecteix millor la marxa del negoci, s'ha situat en -23.600.000 euros, enfront dels 9 milions de guanys de l'exercici anterior, després de patir una caiguda de les reserves del 87%.Això ha provocat també que el marge sobre ingressos s'hagi reduït un 88%, fins als 16,6 milions, i que l'ebitda s'hagi situat en -15,6 milions, mentre que en el primer trimestre del l'any fiscal 2020 va ser de 19 , 4 milions. L'empresa ha tancat el trimestre amb una posició de liquiditat de 132 milions d'euros -167 a finals de juliol-, que podria utilitzar-se en períodes de caiguda de la demanda.