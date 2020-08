Un jove mata el seu pare en atropellar-lo quan practicava per treure's el carnet

Carrer on van succeir els fets .

Carrer on van succeir els fets . Google Maps

Un noi de 17 anys va matar el dilluns al seu pare en atropellar-lo accidentalment quan aparcava el cotxe al madrileny barri de Las Rosas, al districte de San Blas-Canillejas, han informat a Europa Press fonts de la investigació.

El tràgic sinistre va tenir lloc el 24 d'agost a les 16.30 hores al carrer Moscú. Per causes que ara investiga la policia, l'adolescent conduïa un cotxe però en aparcar no va veure al seu pare, de 55 anys, i el va atropellar accidentalment.



Fins al lloc van acudir sanitaris de Samur-Protecció Civil, que només van poder confirmar la seva mort per ferides i contusions molt greus, ha indicat a Europa Press un portaveu d'Emergències Madrid. El menor va ser atès per una crisi d'ansietat.

Segons les primeres investigacions, el mort havia deixat al seu fill estacionar el vehicle perquè practiqués de cara a treure aviat el carnet de conductor. Però en maniobrar marxa enrere se li va anar el cotxe i el va atropellar, ha publicat avui el diari 'El Mundo'. La víctima celebrava aquest dia el seu aniversari.