Putin crea una unitat de seguretat per donar suport a Bielorússia

El president rus, Vladímir Putin, va explicar ahir dijous que ha format una unitat de membres de les forces de seguretat a petició del seu homòleg de Bielorússia, Alexander Lukaixenko, per poder ajudar aquest país si és necessari, si bé ha confiat que això no passi.

En una entrevista a la cadena Rossiya 1, Putin va explicar que Lukaixenko li va demanar «formar una reserva d'agents de serveis de seguretat, que no s'utilitzaria mentre la situació no surti de control». La unitat, va precisar, no es farà servir «tret que elements extremistes amagats darrere d'eslògans polítics creuin certes línies» com ara «incendiar cases, bancs, intentar prendre edificis administratius i altres», segons informen les agències russes.



«No hi ha necessitat encara»

Tot i això, ha afegit, tots dos coincideixen que «no hi ha necessitat per a això encara». «Jo espero que no n'hi hagi», va dir Putin, denunciant igualment la ingerència estrangera que s'està produint a Bielorússia.

«No es tracta del que està passant a Bielorússia, sinó que algú vol que passi una altra cosa allà», va afegir, en referència a la petició que es repeteixin les eleccions, formulada tant per l'oposició com des de la UE i diversos països veïns.

D'altra banda, Putin va considerar com «bastant moderada, malgrat tot», la reacció de les forces de seguretat bielorusses davant les protestes que s'han vingut succeint des de la reelecció del president Lukaixenko per un sisè mandat en les passades eleccions del 9 d'agost.