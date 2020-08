Sanitat notifica 9.658 nous positius a Espanya

El Ministeri de Sanitat va informar ahir de 3.781 casos de covid-19 en les darreres 24 hores, un augment respecte d'ahir (3.594). L'informe d'aquest dijous afegeix 9.658 nous positius a la xifra global de contagis, que se situa ja en 429.507. A més, s'han produït 132 morts en els últims set dies, una xifra similar a la notificada dimecres (129). Així, el nombre total de morts des de l'inici de la pandèmia se situa en 28.996, segons les estadístiques oficials.

En l'última setmana s'han registrat 1.607 ingressos en llits hospitalaris (132.988 des de l'inici de la pandèmia a Espanya) i 114 en Unitat de Cures Intensives (12.206 en el còmput global de la covid-19).



El 70% de casos, sense localitzar

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va assenyalar que amb prou feines el 28,5 per cent dels casos de covid-19 han tingut contacte amb un cas confirmat entre el 16 i el 23 d'agost , fet que significa que el 71,5 per cent dels casos no tenen un origen conegut i, per tant, procedeixen de transmissió comunitària no controlada.

A la roda de premsa d'ahir, l'epidemiòleg va reconèixer que «s'està incrementant» la pressió sobre l'Atenció Primària davant el gran augment de casos de covid-19 de les últimes setmanes, però va puntualitzar que no és «excessiu».

«La pressió a Primària sí que existeix però sense arribar a nivell de saturació excessiu», va comentar, puntualitzant que «en els hospitals estem en una situació relativament tranquil·la». «És veritat que tenim 6.036 casos ingressats en aquest moment, que ocupen el 5 per cent del total dels llits. No és una quantitat exagerada. Però és cert que per a una sola patologia és un volum important», va admetre.

L'epidemiòleg va atribuïr la pressió sobre Atenció Primària al fet que s'estan detectant més casos sospitosos de Covid-19, cosa que obliga a la realització de més PCRs i, per tant, de major càrrega per a aquests treballadors. En l'última setmana s'han identificat 143.000 casos sospitosos, «un increment molt important davant els mesos previs».



De 48 a 72 hores pel diagnòstic

«A mesura que augmenta el nombre de casos pot haver-hi un major retard però seguim estant en temps molt bons des de l'inici de símptomes fins al diagnòstic, de 48 a 72 hores. Estem en una situació molt favorable encara. Hem estat millor però les xifres segueixen sent molt vàlides «, va assegurar Simón.

Simón també va assenyalar que els grups d'edat amb més incidència segueixen sent els joves, però va advertir que els majors de 60 anys «estan tenint increments, tot i que percentualment siguin menys».