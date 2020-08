El SEPE donarà 30 dies a afectats pels ERTOs perquè tornin els cobraments «indeguts»

L'administració espanyola donarà 30 dies a les persones afectades per un ERTO que han cobrat de més per error per retornar els diners ingressats «de forma indeguda». En una nota, el Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) diu que està revisant les prestacions i començant a notificar «a les persones beneficiàries de prestacions de pagaments indeguts que es puguin haver originat». Aquestes persones –que han cobrat la prestació quan ja no estaven en ERTO, o que han rebut quantitats més altes del que tocaria- seran notificades i, a partir de llavors, tindran 30 dies hàbils per fer els tràmits per tornar els diners «sense recàrrecs ni interessos si es fa en el termini corresponent».

Mentrestant, encara hi ha casos de persones en ERTO que no han cobrat els diners que els corresponien, ja sigui pel nombre de fills o per errors en la xifra que se'ls ha pagat. Fins i tot hi ha casos, molt menors, en què no s'ha vist ni un euro.



Des del mes de juliol

Fonts del SEPE van assegurar a l'ACN que des del mes de juliol estaven treballant per esmenar els errors a la baixa sense una data fixa per corregir-los, i que ja s'estaven pagant complements per fills de forma retroactiva.

Segons van explicar fonts del Ministeri de Treball, els afectats pels «cobraments indeguts» rebran una carta formal del SEPE, on se'ls informarà de la quantitat a retornar i de l'opció de presentar al·legacions en el termini de 10 dies. Si es decideix no presentar al·legacions, el termini per pagar és de 30 dies hàbils.

En cas de no pagar, el recàrrec és del 20%, el mateix que amb tots els deutes amb la Seguretat Social. Pels que decideixin presentar al·legacions, la Direcció Provincial serà l'encarregada d'analitzar-les i emetre una nova notificació, confirmant la inicial o canviant-la, en funció del cas. Si aquest segon requeriment no s'al·lega, els diners s'han de pagar en els següents 10 dies. Tant pel pagament en el període dins del termini com fora –quan hi ha recàrrecs- el ciutadà pot demanar ingressar els diners a terminis. També hi ha l'opció de fer la compensació en la següent nòmina del SEPE, si és el cas. Alguns ciutadans ja poden veure a través de la pàgina web del SEPE la quantitat que es considera que han rebut de forma indeguda. Les quantitats reclamades online pel SEPE oscil·len entre els 300 i els 1.000 euros, també en casos de persones que no havien cobrat res de l'administració fins al juny, dos mesos i mig després de la declaració de l'estat d'alarma.



Actualització dels documents

En tot cas, però, l'organisme alerta que aquestes xifres poden patir canvis amb l'actualització de la tota la documentació i que cal esperar a la notificació oficial per carta. Les xifres, per tant, no en tots els casos són definitives. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies considera una «falta de sensibilitat» que el SEPE reclami diners als afectats per ERTO que van cobrar de més per errors informàtics quan encara hi ha gent que no ha rebut tots els diners que li correspondrien. En declaracions a Rac1, El Homrani va dir que «sobta que no es prioritzi el pagament de prestacions que no s'han pagat, a les quals els ciutadans tenen dret, respecte als cobraments indeguts».