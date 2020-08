La Unió Europea estudia sancionar Turquia per la tensió al Mediterrani

Josep Borrell, Alt Representant de la UE per Política Exterior, en una roda de premsa.

Josep Borrell, Alt Representant de la UE per Política Exterior, en una roda de premsa. REUTERS

Els ministres d'Exteriors de la UE van abordar ahir dijous en una trobada informal a Berlín un paquet de mesures destinades a revitalitzar la relació amb Turquia, amb la vista posada a rebaixar la tensió a la Mediterrània oriental, on Ankara segueix amb les seves prospeccions petrolíferes en aigües que reclamen Grècia i Xipre, i sense excloure imposar sancions.

La diplomàcia comunitària defensa que s'estudiïn «més opcions que sancions» i insisteix a iniciar un diàleg amb Turquia, cosa que veuen amb recel els països veïns com Grècia i Xipre, més afectats per l'actitud assertiva turca. En tot cas, a Brussel·les sostenen que la precondició per iniciar les converses és que Ankara posi fi a les activitats prospectives i s'obri a canalitzar el conflicte en unes negociacions.

A la capital europea subratllen que la relació amb Turquia és complexa i no es pot observar només des del prisma del conflicte marítim, sinó que ha de ser estudiada en el seu conjunt. Ankara és un soci de primer ordre de la UE en qüestió migratòria i juga un paper rellevant a l'escenari de Síria i manté gran influència a Líbia.

L'Alt Representant de la UE per Política Exterior, Josep Borrell, va avisar ahir, abans de la reunió, que la UE no adoptarà encara mesures contra Turquia per les seves prospeccions a la Mediterrània, davant la pressió de Grècia i Xipre, que exigeixen que la solidaritat de la UE «ha de ser real».



Estratègia comunitària

Borrell, amb les possibilitats que es posin sobre la taula, dibuixarà una estratègia comuna europea per apropar-se a Turquia i destensar el conflicte a la Mediterrània.

El ministre d'Exteriors xipriota, Nikos Christodoulides, va assenyalar ahir que la UE ha de respondre davant l'actitud turca. «Va contra l'interès de la UE i la seva credibilitat està en joc», va dir sobre la reacció davant les prospeccions d'Ankara a la Mediterrània.

Per als països afectats, resulta complicat entendre que la UE sí que es mantingui ferm davant la crisi de Bielorússia i vagi avançant amb les sancions, però no ho faci amb Ankara.

Més enllà d'aquesta reunió, la UE espera llançar el debat sobre la relació amb Turquia i tractar en profunditat el cas a la cimera de caps d'Estat i de Govern del mes de setembre.