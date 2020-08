Augmenten a sis les morts a Louisiana pel pas del cicló «Laura»

Com a mínim sis persones han mort a l'estat nord-americà de Louisiana pel pas de l'huracà Laura, que ha quedat degradat a la categoria de depressió tropical després d'anar perdent força progressivament des que va tocar terra a la part continental d'Estats Units aquest dijous durant la matinada.

Laura va tocar terra com un huracà de categoria quatre -en una escala de cinc-, amb vents màxims sostinguts de 240 quilòmetres. No obstant això, els pronòstics del Centre Nacional d'Huracans (CNH) s'han complert i el cicló ja bufava ahir divendres amb vents de 55 quilòmetres per hora al seu pas per Arkansas.

Les autoritats de Louisiana intenten ara fer balanç d'uns estralls que inclouen danys en habitatges i talls en el subministrament elèctric que haurien deixat sense llum centenars de milers de persones. El governador, John Bel Edwards, va afirmar que els efectes no van ser tan «catastròfics» com es va predir, però, tot i això, hi ha «una gran quantitat de danys».



Mig milió de persones evacuades

Per evitar efectes més greus, les autoritats de Louisiana i Texas van ordenar l'evacuació de més de mig milió de persones, ja que segons la CNH hauria estat «impossible sobreviure» amb les previsions fetes de la potència de la tempesta. Tot i això, autoritats locals de la zona costanera van ser crítiques amb aquesta evacuació, ja que van considerar que s'hauria d'haver evacuat encara més persones.

El Departament de Sanitat de l'estat de Louisiana ha confirmat sis morts, tres d'ells en dues localitats, precisament, costaneres, i la meitat restant a la zona nord. Quatre d'aquestes morts -entre les quals es troba un menor de 14 anys- es van deure a la caiguda d'arbres a causa del fort vent, segons la cadena NBC News.



Texas «esquiva la bala»

Texas, que també estava amenaçada pel Laura, ha «esquivat la bala», en paraules del seu governador, Gregg Abbott. El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que la pròxima setmana visitarà tant Louisiana com Texas en senyal de suport, acte que ha estat ben rebut per les autoritats d'ambdós estats.