Podem avisa el PSOE: «No pactarem els pressupostos amb Ciutadans»

La portaveu de Podem, Isa Serra, va afirmar ahir en una roda de premsa posterior a una reunió de la direcció del partit de Pablo Iglesias que «el PSOE sap que no podrà comptar amb nosaltres si vol aprovar uns pressupostos amb Ciutadans».

Així mateix, Rafa Mayoral, també portaveu de la formació, va demanar als seus socis de govern que «cuidin la majoria que va tirar endavant la investidura» -entre d'altres, a Esquerra Republicana-, ja que d'aquesta manera, segons Podem, s'aconseguiran uns pressupostos «diametralment oposats als dels que han apostat sempre per les retallades i les privatitzacions».

«La garantia d'això és que, ni el Partit Popular ni Ciutadans, amb les seves polítiques de retallades, tinguin ni veu ni vot en aquests pressupostos», han afegit, deixant clar el seu «vet» a Ciutadans, de manera contrària a les declaracions de la vicepresidenta primera Carmen Calvo i a la mateixa ministra de Treball, membre d'Unides Podem, Yolanda Díaz, que va dir que «no es poden començar negociacions amb línies vermelles ni es pot excloure a ningú, i menys en pandèmia».



Calvo demana «fer pinya»

La vicepresidenta primera de Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, va convidar els partits polítics a «fer pinya» per negociar uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) que no siguin de ningú «al cent per cent», i que serveixin per superar la situació «tremenda» que està travessant Espanya emmarcada en la crisi del coronavirus.

Després d'incidir en el fet que «és el moment de la gran política per a Espanya», va defensar que els partits haurien de tenir clar que «el moment no és normal i per tant les respostes no poden ser tampoc les normals».

Sobre la ronda de contactes prevista per a l'aprovació dels PGE, Calvo va dir que «el Govern farà la seva part» que «és a dir amb tota claredat a la ciutadania i a l'espectre polític de país que necessitem uns comptes públics que es corresponguin amb les necessitats que ara tenim, que siguin un instrument molt útil als problemes que hem d'afrontar».

En aquest sentit, va subratllar que en el Govern són «conscients» que els d'aquest any «seran uns pressupostos negociats i per tant amb matisos» que hi haurà «òbviament entendre i d'assumir d'altres posicions que no són les nostres».