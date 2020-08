Els pares que no portin els seus fills al col·le s'enfronten a penes de presó

"L'educació, igual que altres drets, també és un deure», apunta Ascensión Martín, magistrada a la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Múrcia i portaveu nacional de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. La jutgessa remarca que "els pares tenen l'obligació de portar als seus fills a rebre una educació" als col·legis.

Arran de la situació generada per la pandèmia de coronavirus, pares de la Regió de Múrcia han expressat la seva intenció de no portar els nens a l'escola fins que hi hagi una vacuna.

En aquest sentit, la magistrada assegura que el cas seria similar a quan "algú no vol que al seu fill li facin una transfusió de sang i un jutge acorda que sí" perquè corre perill la vida del menor. D'aquesta manera, els pares que apostin per fomentar l'absentisme escolar s'enfronten a penes de presó, multes i, en casos extrems, a la pèrdua de la pàtria potestat.

El Codi Penal castiga " el que deixa de complir els deures legals d'assistència inherents a la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar o de prestar l'assistència necessària legalment establerta pel manteniment dels seus descendents". Recull el text que "l'incompliment de tals deures implica una pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos", així com que el jutge "podrà imposar, motivadament, al reu una pena d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret a la pàtria potestat, tutela, guarda, o acolliment familiar per un període de temps de quatre a deu anys".

No comprèn la magistrada del Contenciós del TSJ que hi hagi pares que "ara s'esquincen les vestidures i diuen que els seus fills no van al col·legi" quan «els nens s'han passat tot l'estiu als parcs, jugant amb altres nens». En la seva opinió, "cal fer un bon exercici de la pàtria potestat", el qual inclou "el dret a l'educació".

L'ensenyament, sosté Ascensión Martín, "és més ben presencial", ja que, de ser només virtual, "la fractura seria horrible", atès que "no tothom té un iPad o Internet o un pare que li expliqui Química", postil·la.



"Funció dissuasiva"

Comenta sobre aquest tema l'advocat murcià José Manuel Hernández Benavente que "les mesures de suspensió de guàrdia i custòdia o fins i tot les penes de presó s'aplicaran en casos més greus d'absentisme escolar i sempre que els pares consentin el mateix o es neguin rotundament, per la qual cosa les mesures seran d'escassa aplicació".

"Més aviat tindran una funció dissuasiva", destaca el lletrat, que posa l'accent en la importància d' "habilitar sistemes de comunicació més eficients entre els centres educatius, els Serveis Socials i el Ministeri Públic", ja que «l'objectiu final és vetllar per l'interès del menor i el seu dret a l'educació».

Aconsella als pares, per tal d'evitar situacions de suspensió de pàtria potestat per absentisme escolar, que es posin "a la disposició del centre" i li donin "les raons i els documents que acreditin les faltes, com la situació mèdica del menor o de l'entorn familiar, falta de temps o ajuda a casa per exemple, per ser mare soltera". "En cas que s'iniciï per via administrativa expedient, els menors i els pares seran citats pels Serveis Socials», manifesta. "El meu consell és contactar amb un advocat per seguir de forma adequada el pla soci educatiu i de millora, esmenar errors, acudir a les teràpies, buscar treball, demostrar afecte als fills i capacitat per a poder encarregar-se d'ells", subratlla el lletrat.