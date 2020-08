Espanya autoritza el primer assaig en humans d'una vacuna contra la COVID-19

Espanya autoritza el primer assaig clínic d'una vacuna contra la covid-19. Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del vistiplau de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Es tracta de la injecció experimental dissenyada per Johnson & Johnson, que just ara comença la fase dos dels seus assajos clínics a Espanya, Alemanya i Bèlgica.

La vacuna aterra a tres hospitals espanyols, des d'on es coordinaran les proves en 190 voluntaris. Els hospitals madrilenys de La Paz i La Princesa i l'Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, de Santander, començaran des d'ara mateix a reclutar pacients per a aquest assaig. Es busquen persones sanes d'entre 18 i 55 anys, així com majors de 65 anys. Els primers resultats d'aquestes proves trigaran mesos a arribar.

«Quan s'arriba a la fase dos d'un assaig clínic vol dir que ja venim d'un estudi en animals en què s'ha demostrat que la vacuna no produeix toxicitat ni reaccions adverses», ha destacat Illa durant l'anunci. Les primeres proves d'aquesta vacuna, realitzades als Estats Units, han mostrat bons resultats. «L'objectiu d'aquestes fases és calibrar les dosis necessàries per generar la immunitat», ha recordat el ministre.

La vacuna de Johnson & Johnson és la primera que es testarà a Espanya. Però segons va declarar Illa, estan «en contacte amb múltiples investigadors i empreses per, en cas que sigui possible, realitzar altres assajos clínics a Espanya». Així mateix, el ministre va recordar que la carrera per trobar una vacuna segura i eficaç contra la covid-19 suposa «un esforç sense precedents».



La vacuna de Johnson & Johnson

La vacuna fabricada des de la filial farmacèutica Janssen neix en laboratoris nord-americans i belgues. Allà es va dissenyar la fórmula de la injecció; que consisteix a utilitzar un virus diferent, i inserir-li parts de la proteïna del SARS-CoV-2 per generar així una resposta immune contra el virus. Aquesta mateixa estratègia ja ha funcionat en altres ocasions, com en una de les vacunes dissenyades per fer front al virus de l'Ebola.

La injecció es va estudiar primer en 20 micos. I va mostrar que, efectivament, era capaç de protegir els animals contra el virus. Poc després, la vacuna experimental va començar a provar-se en humans. En la primera fase dels assajos clínics, es va testar en 1.045 adults sans dels Estats Units i Bèlgica. En la fase dos, que just comença ara, s'analitzarà la reacció de 550 voluntaris més, entre els quals hi haurà els 190 pacients espanyols. I, finalment, a partir del setembre, es preveu llançar l'última fase de l'assaig clínic. L'objectiu final seran 60.000 participants més.



Finançament dels EUA

El projecte va començar a finals de març amb un finançament de 456 milions de l'Administració Trump. Si aquesta vacuna resulta eficaç, les primeres 100 milions de dosis arribaran als Estats Units.