Espanya no pot frenar els casos i suma 9.779 nous positius

Sanitat registra 9.779 nous positius per covid-19 a Espanya i 29.011 morts, 15 més que dijous.

El Ministeri de Sanitat ha registrat 9.779 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dijous. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 439.286 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 3.829 s'han diagnosticat el dia anterior. A la Comunitat de Madrid es registren 1.153 positius. La segueixen el País Basc amb 730, Andalusia amb 401, Canàries amb 267, Galícia amb 191, l'Aragó amb 185, Navarra amb 167 i Catalunya amb 141. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.011 el total de morts per coronavirus a tot l'Espanya, 15 més que aquest dijous.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 129 defuncions en els últims set dies de les quals 53 a Madrid. A Catalunya se'n van produir quatre. En l'última setmana hi ha hagut 1.693 hospitalitzacions i 129 ingressos en UCIs. Hi ha hagut 86.168 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 43.747 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 22.427 casos en els últims 14 dies i 5.898 en la darrera setmana.

Des de l'inici de la pandèmia, Madrid registra 118.600 positius, dels quals 13.391 diagnosticats l'última setmana. Catalunya, en segon lloc, registra 106.811 casos per proves diagnòstiques. 13.113 en els últims 14 dies i 6.103 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 4.802 en els últims 14 dies i 1.250 en la darrera setmana. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 133.428 hospitalitzacions, 1.693 en els últims set dies. D'aquestes, 503 s'han produït a Madrid i 254 a Andalusia. A Catalunya, 76. En relació amb les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 12.245 entrades, 129 en els últims set dies. D'aquestes, 21 a Canàries i 18 a Andalusia. A Catalunya n'han estat quatre.



Comunitats demanen rastrejadors

Les comunitats autònomes de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Múrcia i Cantàbria i la Ciutat Autònoma Melilla han demanat ja rastrejadors militars al Ministeri de Defensa, va avançar ahir divendres la titular d'aquest departament, Margarita Robles.

A més, dues comunitats, Galícia i Madrid, han fet arribar a Defensa la seva intenció de demanar aquests efectius. El Govern ha ofert a les comunitats un total de 2.000 militars formats com a rastrejadors.

Encara que algunes comunitats han fet ja una estimació dels efectius que necessiten, Robles va deixar clar que aquesta xifra no serà «vinculant». El nombre el decidiran els mateixos rastrejadors que aniran sobre el terreny a fer una primera valoració juntament amb la ponència d'alertes del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i les autoritats autonòmiques.

La ministra, que va comparèixer ahir en roda de premsa al costat del titular de Sanitat, Salvador Illa, va dir que ja s'estaven planificant les primeres demandes de comunitats i va deixar clar que no enviarà rastrejadors «d'ofici» a cap comunitat autònoma, ja que són aquestes les que tenen la competència en matèria sanitària i «tindran la responsabilitat suficient per valorar si ho necessiten».