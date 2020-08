Un gran incendi devora els pisos superiors d'una torre de nord de Madrid

Un gran incendi declarat aquesta matinada en un edifici del madrileny barri d'Hortaleza, al nord de la capital, ha sumit en flames els pisos superiors de l'immoble, que ha estat desallotjat completament sense que s'hagin produït ferits.



Segons han informat a Efe fonts d'Emergències Madrid i ha comprovat Efe a la zona, l'edifici està situat al carrer Dulce Chacón i es tracta d'una torre de nova construcció de 20 plantes més terrat, construïda al costat d'altres cinc similars a la zona de Pineda de Chamartín.



El fum és visible a diversos quilòmetres de distància d'on s'ha produït l'incendi, segons han apreciat diversos veïns.





Més d'una vintena de dotacions de bombers de l'Ajuntament s'han desplaçat a aquest lloc davant la virulència de l'incendi que ja ha estat controlat tot i que encara no extingit, afegeixen les fonts.Per a això, s'han emprat dues grues de fins a 70 metres -les més altes de què disposa el cos de bombers a la capital des de les que se segueixen abocant aigua sobre els sis pisos superiors de l'edifici, tot i que finalment han resultat afectats els tres últims més l'àtic.D'aquesta manera han impedit que les flames es propaguessin a pisos inferiors i que tampoc afectessin edificis adjacents, en part també per la pràctica absència de vent a aquestes hores, com han explicat les fonts.Un cop controlat, els bombers han entrat al voltant de les 08.45 hores a l'interior per continuar amb els treballs i assegurar l'edifici, que va ser immediatament desallotjat completament sense que s'hagi produït ferits, tot i que Samur -Protecció Civil encara manté els seus equips d'emergència en el lloc.Si que s'han tallat tres carrils d'entrada a la ciutat a la M-11, a la zona d'Arturo Soria, i el trànsit es desvia per la glorieta de Fuente de la Mora, segons el Centre de Gestió de la Mobilitat de la ciutat de Madrid.