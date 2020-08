Un incendi forestal crema un luxós centre comercial d'Estepona

L'incendi forestal declarat aquest dissabte en el municipi malagueny d'Estepona ha afectat la zona d'oci i comercial Laguna Village, així com a habitatges pròxims.

La delegada del Govern andalús a Màlaga, Patricia Navarro, ha activat el nivell 1 del Pla d'Emergències per l'incendi. Així mateix, els efectius continuen treballant en el lloc dels fet.

El diputat de Seguretat i Emergències, Manuel Marmolejo, ha explicat a Europa Press que "el foc podria haver començat en una zona de canyar", la qual cosa, unit "al fort vent", ha fet que es propagui "amb rapidesa", arribant a arrassar la citada zona d'oci, "que ha cremat sencer", ha detallat. No obstant això, segons han requerit fonts del Govern andalús, no hi ha hagut desallotjats.

També s'ha vist afectada una part de l'hotel Kempinsky, però "s'ha treballat ràpidament", així com habitatges i locals pròxims a la zona.

El Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, Pla Infoca, ha informat que l'incendi forestal afecta al paratge riu Padró.

Així, fins al lloc s'han desplaçat tres helicòpters de transport i extinció, un avió de càrrega en terra, una autobomba, 30 bombers forestals, dos tècnics d'operacions, un agent de medi ambient, un helicòpter de comandament i el Grup Regional de Comandament (Gremaf).

D'igual manera, s'han desplaçat fins a deu dotacions del Consorci Provincial de Bombers, ha detallat Marmolejo, que ha assenyalat que el foc, actualment, està "molt perimetrat" i "s'està refredant la zona perquè hi ha molts focus cremant".