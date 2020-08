El primer ministre de Japó, Shinzo Abe, dimiteix per problemes de salut

Un problema de salut ha empès Shinzo Abe a renunciar com a primer ministre japonès. La seva colitis ulcerosa crònica ja el va obligar a liquidar el seu primer mandat el 2007 després de només un any al càrrec. En el segon hi ha estat gairebé durant vuit anys. Fa tot just quatre dies va superar la marca en el poder que havia deixat el seu oncle avi, Eisako Sato.

Abe deixa el Govern amb un índex d'aprovació de tot just el 36% per la seva dubitativa resposta a la covid-19. El domini del seu Partit Liberal Democràtic, no obstant, no perilla per la descomposició de l'esquerra.