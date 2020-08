Trump fa un acte electoral a la Casa Blanca amb 1.000 assistents

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar dijous que sota el seu mandat el país «ressorgirà més fort» després de derrotar el coronavirus i ha acusat el candidat demòcrata, Joe Biden, en el discurs que posa tancament a l'última Convenció Republicana, de «rendir-se a la pandèmia i a la Xina».

Davant l'atenta mirada de més de mil persones congregades en el jardí principal de la Casa Blanca, Trump va començar el seu discurs recordant les sis víctimes de l'huracà Laura al seu pas per Louisiana, així com al seu germà mort recentment, Robert Trump, poc després d'haver acceptat oficialment la seva candidatura a les eleccions del proper 3 de novembre, després de ser presentat per la seva filla Ivanka.

«Vencerem el virus i ressorgirem més forts que abans», va assegurar el president Trump davant el fervor i els aplaudiments d'una mica més d'un miler de republicans que van escoltar en directe les seves paraules, les quals també van anar dirigides als professionals de la salut que lluiten contra la pandèmia als Estats Units.



Polítiques continuistes

Durant la seva intervenció, Trump va prometre que, en cas de ser reelegit, continuarà amb les polítiques econòmiques que van aconseguir una «prosperitat rècord» als Estats Units abans de l'arribada de la pandèmia i va apel·lar al patriotisme del poble nord-americà per aconseguir situar el país en el lloc de la història que li correspon, tot defensant la seva gestió de la crisi basant-se «en la ciència, les dades i els fets».