Illa: "Al desembre ja es podria començar a vacunar "els col·lectius més necessitats"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha mostrat optimista amb els terminis d'una vacuna pel coronavirus dos dies després d'anunciar el primer assaig clínic en humans a Espanya. "Si hagués de fer un pronòstic avui, amb les dades de què disposo, diria que al desembre podríem començar a vacunar els col·lectius que més ho necessiten", ha avançat Illa en una entrevista a 'La Vanguardia'. "S'està fent tot el que es pot sense sacrificar seguretat mèdica per anar tan ràpid com sigui possible", ha reconegut el titular de Sanitat, que també s'ha mostrat confiat tot i els rebrots. "Res fa pensar que Espanya torni a una situació com la del març. La pujada de casos no amenaça el sistema sanitari; tot i així, cal controlar-la", ha asseverat Illa.